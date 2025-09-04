https://ria.ru/20250904/ssha-2039597377.html
В США предложили дерзкий план против России в новом регионе
США не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике, пишет The National Interest. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике, пишет The National Interest."Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, добыча нефти другими странами в этом регионе может нанести ущерб США на мировом рынке.Автор материала считает, что Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Австралией могут расширить свое присутствие в Антарктике, разместив там больше исследовательских миссий и систем наблюдения.
