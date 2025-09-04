Рейтинг@Mail.ru
В США предложили дерзкий план против России в новом регионе - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 04.09.2025 (обновлено: 12:38 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/ssha-2039597377.html
В США предложили дерзкий план против России в новом регионе
В США предложили дерзкий план против России в новом регионе - РИА Новости, 04.09.2025
В США предложили дерзкий план против России в новом регионе
США не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике, пишет The National Interest. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:10:00+03:00
2025-09-04T12:38:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
антарктида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_337:256:3157:1842_1920x0_80_0_0_8b8055dca0bdc233a62f34889e99943c.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике, пишет The National Interest."Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, добыча нефти другими странами в этом регионе может нанести ущерб США на мировом рынке.Автор материала считает, что Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Австралией могут расширить свое присутствие в Антарктике, разместив там больше исследовательских миссий и систем наблюдения.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
сша
россия
китай
антарктида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_455:281:2811:2048_1920x0_80_0_0_292e60f587bee36d2a5b0eebe667c2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, антарктида
В мире, США, Россия, Китай, Антарктида
В США предложили дерзкий план против России в новом регионе

National Interest: США должны не допустить Россию к ресурсам в Антарктике

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике, пишет The National Interest.
«
"Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, добыча нефти другими странами в этом регионе может нанести ущерб США на мировом рынке.
Автор материала считает, что Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Австралией могут расширить свое присутствие в Антарктике, разместив там больше исследовательских миссий и систем наблюдения.
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Переломный момент". Ученые сделали тревожное открытие в Антарктике
26 июня 2024, 06:44
 
В миреСШАРоссияКитайАнтарктида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала