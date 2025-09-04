https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039558200.html

ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 04.09.2025

ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

Расчёты беспилотной авиации и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками вооружённых сил Украины на константиновском... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:08:00+03:00

2025-09-04T07:08:00+03:00

2025-09-04T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Расчёты беспилотной авиации и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками вооружённых сил Украины на константиновском направлении в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии во время воздушной разведки в районе Клебан-Быкского водохранилища выявили позиции украинских операторов, откуда осуществлялось управление дронами. "Координаты целей были оперативно переданы расчётам 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате точного огневого поражения уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом", — отметили в Минобороны. Уточняется, что потери противника составили три расчёта беспилотников, а также средства связи и управления, находившиеся на позициях.

https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039552541.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины