ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 04.09.2025
ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Расчёты беспилотной авиации и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками вооружённых сил Украины на константиновском направлении в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии во время воздушной разведки в районе Клебан-Быкского водохранилища выявили позиции украинских операторов, откуда осуществлялось управление дронами. "Координаты целей были оперативно переданы расчётам 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате точного огневого поражения уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом", — отметили в Минобороны. Уточняется, что потери противника составили три расчёта беспилотников, а также средства связи и управления, находившиеся на позициях.
россия
украина
донецкая народная республика
безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Расчёты беспилотной авиации и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками вооружённых сил Украины на константиновском направлении в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии во время воздушной разведки в районе Клебан-Быкского водохранилища выявили позиции украинских операторов, откуда осуществлялось управление дронами.
"Координаты целей были оперативно переданы расчётам 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате точного огневого поражения уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом", — отметили в Минобороны.
Уточняется, что потери противника составили три расчёта беспилотников, а также средства связи и управления, находившиеся на позициях.
Бойцы ВС России ликвидировали пять боевиков ВСУ под Краматорском
Бойцы ВС России ликвидировали пять боевиков ВСУ под Краматорском
Специальная военная операция на Украине
 
 
