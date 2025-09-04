https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039558200.html
ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении
ВС России поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Расчёты беспилотной авиации и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками вооружённых сил Украины на константиновском направлении в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии во время воздушной разведки в районе Клебан-Быкского водохранилища выявили позиции украинских операторов, откуда осуществлялось управление дронами. "Координаты целей были оперативно переданы расчётам 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате точного огневого поражения уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом", — отметили в Минобороны. Уточняется, что потери противника составили три расчёта беспилотников, а также средства связи и управления, находившиеся на позициях.
