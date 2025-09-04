https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039552541.html

Бойцы ВС России ликвидировали пять боевиков ВСУ под Краматорском

Военнослужащие спецназа "Южной" группировки войск сорвали ротацию подразделений вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении, уничтожив до... РИА Новости, 04.09.2025

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Военнослужащие спецназа "Южной" группировки войск сорвали ротацию подразделений вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении, уничтожив до пяти украинских боевиков при помощи ударных квадрокоптеров, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, бойцы 10-й гвардейской бригады специального назначения с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили попытку противника провести замену личного состава на переднем крае обороны на краматорско-дружковском направлении. "Для воспрещения действий подразделений ВСУ расчёты квадрокоптеров применили систему сброса боеприпасов, в результате чего живая сила противника была уничтожена", — отметили в министерстве. Уточняется, что всего за истекшие сутки на данном направлении подразделения "Южной" группировки ликвидировали до 30 украинских военнослужащих.

