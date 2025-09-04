Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 04.09.2025
Бойцы ВС России ликвидировали пять боевиков ВСУ под Краматорском
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Военнослужащие спецназа "Южной" группировки войск сорвали ротацию подразделений вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении, уничтожив до пяти украинских боевиков при помощи ударных квадрокоптеров, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, бойцы 10-й гвардейской бригады специального назначения с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили попытку противника провести замену личного состава на переднем крае обороны на краматорско-дружковском направлении. "Для воспрещения действий подразделений ВСУ расчёты квадрокоптеров применили систему сброса боеприпасов, в результате чего живая сила противника была уничтожена", — отметили в министерстве. Уточняется, что всего за истекшие сутки на данном направлении подразделения "Южной" группировки ликвидировали до 30 украинских военнослужащих.
Бойцы ВС России ликвидировали пять боевиков ВСУ под Краматорском

ВС России ликвидировали пять военных ВСУ на краматорско-дружковском направлении

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Военнослужащие спецназа "Южной" группировки войск сорвали ротацию подразделений вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении, уничтожив до пяти украинских боевиков при помощи ударных квадрокоптеров, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, бойцы 10-й гвардейской бригады специального назначения с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили попытку противника провести замену личного состава на переднем крае обороны на краматорско-дружковском направлении.
"Для воспрещения действий подразделений ВСУ расчёты квадрокоптеров применили систему сброса боеприпасов, в результате чего живая сила противника была уничтожена", — отметили в министерстве.
Уточняется, что всего за истекшие сутки на данном направлении подразделения "Южной" группировки ликвидировали до 30 украинских военнослужащих.
Российские военнослужащие
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
06:18
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
