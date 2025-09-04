https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039552103.html
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
2025-09-04T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
россия
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 4 сен - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777 вместе с личным составом ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты разведывательных БПЛА 49-й общевойсковой армии обнаружил американскую буксируемую гаубицу М777 и до 5 человек личного состава ВСУ. Координаты местонахождения гаубицы были переданы на командный пункт. Командованием было принято решение нанести удар по установке и личному составу ВСУ ударным БПЛА "Ланцет". Расчет ударных дронов моментально выдвинулся на позицию и нанес удар по цели. Орудие и расчет противника были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать опорные пункты, пункты управления, технику и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, добавили в МО РФ.
херсонская область
днепр (река)
россия
