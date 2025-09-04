Рейтинг@Mail.ru
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039552103.html
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.09.2025
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:18:00+03:00
2025-09-04T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
ГЕНИЧЕСК, 4 сен - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777 вместе с личным составом ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты разведывательных БПЛА 49-й общевойсковой армии обнаружил американскую буксируемую гаубицу М777 и до 5 человек личного состава ВСУ. Координаты местонахождения гаубицы были переданы на командный пункт. Командованием было принято решение нанести удар по установке и личному составу ВСУ ударным БПЛА "Ланцет". Расчет ударных дронов моментально выдвинулся на позицию и нанес удар по цели. Орудие и расчет противника были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать опорные пункты, пункты управления, технику и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039544857.html
херсонская область
днепр (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , днепр (река), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Вооруженные силы Украины
Ударные БПЛА "Днепра" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области

Минобороны: расчеты БПЛА уничтожили гаубицу M777 ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 4 сен - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777 вместе с личным составом ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчеты разведывательных БПЛА 49-й общевойсковой армии обнаружил американскую буксируемую гаубицу М777 и до 5 человек личного состава ВСУ. Координаты местонахождения гаубицы были переданы на командный пункт. Командованием было принято решение нанести удар по установке и личному составу ВСУ ударным БПЛА "Ланцет". Расчет ударных дронов моментально выдвинулся на позицию и нанес удар по цели. Орудие и расчет противника были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.
Расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать опорные пункты, пункты управления, технику и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, добавили в МО РФ.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Истребитель Су-34 "Южной" группировки нанес удар по ПВД боевиков ВСУ
05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДнепр (река)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала