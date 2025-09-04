https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039544857.html

Истребитель Су-34 "Южной" группировки нанес удар по ПВД боевиков ВСУ

Истребитель Су-34 "Южной" группировки нанес удар по ПВД боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025

Истребитель Су-34 "Южной" группировки нанес удар по ПВД боевиков ВСУ

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, сообщило журналистам... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

