В Подмосковье спасателям пришлось два километра нести женщину с инсультом

12:45 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подмосковным спасателям пришлось два километра нести по лесной чаще на носилках 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов в Богородском городском округе, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера в лесу недалеко от деревни Молзино Богородского городского округа произошла чрезвычайная ситуация. 59-летняя женщина попала в беду - у неё случился инсульт во время прогулки за грибами. Только представьте себе: одинокая женщина лежит в глухой чаще, а вокруг - ни души", - говорится в сообщении. Около 10 часов утра в единую службу спасения "112" поступил звонок от встревоженной очевидицы. По ее словам, она пошла в лес за грибами и там увидела лежавшую на траве в неподвижном состоянии женщину. "Ситуацию осложняло то, что женщине 1966 года рождения стало плохо в труднодоступном месте, и подъезд спецтехники к ней был невозможен. Спасатели 259-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" более двух километров пробирались через густые заросли с носилками, чтобы добраться до пострадавшей. А потом столько же несли её до машины скорой помощи", - отмечает ведомство. Спасатели напоминают, что в лес нельзя ходить в одиночку, всегда надо брать с собой телефон и предупреждать близких о походе. "Пусть эта история станет напоминанием о том, как важно быть осторожными и не переоценивать свои силы. Лес может стать местом испытания на прочность. Когда рядом нет поддержки, даже привычный поход за грибами может обернуться трагедией", - резюмирует "Мособлпожспас".
© Фото : ГКУ "Мособлпожспас"Спасатели несут 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов в Богородском городском округе
© Фото : ГКУ "Мособлпожспас"
Спасатели несут 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов в Богородском городском округе
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подмосковным спасателям пришлось два километра нести по лесной чаще на носилках 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов в Богородском городском округе, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Вчера в лесу недалеко от деревни Молзино Богородского городского округа произошла чрезвычайная ситуация. 59-летняя женщина попала в беду - у неё случился инсульт во время прогулки за грибами. Только представьте себе: одинокая женщина лежит в глухой чаще, а вокруг - ни души", - говорится в сообщении.
Около 10 часов утра в единую службу спасения "112" поступил звонок от встревоженной очевидицы. По ее словам, она пошла в лес за грибами и там увидела лежавшую на траве в неподвижном состоянии женщину.
"Ситуацию осложняло то, что женщине 1966 года рождения стало плохо в труднодоступном месте, и подъезд спецтехники к ней был невозможен. Спасатели 259-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" более двух километров пробирались через густые заросли с носилками, чтобы добраться до пострадавшей. А потом столько же несли её до машины скорой помощи", - отмечает ведомство.
Спасатели напоминают, что в лес нельзя ходить в одиночку, всегда надо брать с собой телефон и предупреждать близких о походе.
"Пусть эта история станет напоминанием о том, как важно быть осторожными и не переоценивать свои силы. Лес может стать местом испытания на прочность. Когда рядом нет поддержки, даже привычный поход за грибами может обернуться трагедией", - резюмирует "Мособлпожспас".
