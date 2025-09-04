В Подмосковье спасателям пришлось два километра нести женщину с инсультом

https://ria.ru/20250904/spasateli-2039646252.html

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подмосковным спасателям пришлось два километра нести по лесной чаще на носилках 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов в Богородском городском округе, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера в лесу недалеко от деревни Молзино Богородского городского округа произошла чрезвычайная ситуация. 59-летняя женщина попала в беду - у неё случился инсульт во время прогулки за грибами. Только представьте себе: одинокая женщина лежит в глухой чаще, а вокруг - ни души", - говорится в сообщении. Около 10 часов утра в единую службу спасения "112" поступил звонок от встревоженной очевидицы. По ее словам, она пошла в лес за грибами и там увидела лежавшую на траве в неподвижном состоянии женщину. "Ситуацию осложняло то, что женщине 1966 года рождения стало плохо в труднодоступном месте, и подъезд спецтехники к ней был невозможен. Спасатели 259-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" более двух километров пробирались через густые заросли с носилками, чтобы добраться до пострадавшей. А потом столько же несли её до машины скорой помощи", - отмечает ведомство. Спасатели напоминают, что в лес нельзя ходить в одиночку, всегда надо брать с собой телефон и предупреждать близких о походе. "Пусть эта история станет напоминанием о том, как важно быть осторожными и не переоценивать свои силы. Лес может стать местом испытания на прочность. Когда рядом нет поддержки, даже привычный поход за грибами может обернуться трагедией", - резюмирует "Мособлпожспас".

