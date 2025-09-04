https://ria.ru/20250904/sotrudnichestvo-2039526865.html

Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР

Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 04.09.2025

Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подробно обсудили планы сотрудничества КНДР и РФ и подтвердили волю к развитию двухсторонних... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T01:36:00+03:00

2025-09-04T01:36:00+03:00

2025-09-04T01:36:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039274459_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_55313dd3f596c2b700ea51ee5a78ad2e.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подробно обсудили планы сотрудничества КНДР и РФ и подтвердили волю к развитию двухсторонних отношений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Главы государств подробно обсудили перспективные планы сотрудничества между КНДР и РФ и вновь подтвердили твердую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - пишет агентство. По его данным, Ким Чен Ын обменялся с президентом Путиным мнениями по главным международным и региональным вопросам. Встреча прошла в товарищеской и дружественной атмосфере.

https://ria.ru/20250904/kndr-2039526277.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин