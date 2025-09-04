https://ria.ru/20250904/sotrudnichestvo-2039526865.html
Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подробно обсудили планы сотрудничества КНДР и РФ и подтвердили волю к развитию двухсторонних отношений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Главы государств подробно обсудили перспективные планы сотрудничества между КНДР и РФ и вновь подтвердили твердую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - пишет агентство. По его данным, Ким Чен Ын обменялся с президентом Путиным мнениями по главным международным и региональным вопросам. Встреча прошла в товарищеской и дружественной атмосфере.
