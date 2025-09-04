Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР
01:36 04.09.2025
Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подробно обсудили планы сотрудничества КНДР и РФ и подтвердили волю к развитию двухсторонних отношений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Главы государств подробно обсудили перспективные планы сотрудничества между КНДР и РФ и вновь подтвердили твердую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - пишет агентство. По его данным, Ким Чен Ын обменялся с президентом Путиным мнениями по главным международным и региональным вопросам. Встреча прошла в товарищеской и дружественной атмосфере.
россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества РФ и КНДР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подробно обсудили планы сотрудничества КНДР и РФ и подтвердили волю к развитию двухсторонних отношений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Главы государств подробно обсудили перспективные планы сотрудничества между КНДР и РФ и вновь подтвердили твердую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - пишет агентство.
По его данным, Ким Чен Ын обменялся с президентом Путиным мнениями по главным международным и региональным вопросам. Встреча прошла в товарищеской и дружественной атмосфере.
