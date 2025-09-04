Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, почему Белый дом недоволен Моди
14:01 04.09.2025 (обновлено: 15:57 04.09.2025)
СМИ рассказали, почему Белый дом недоволен Моди
в мире
индия
пакистан
сша
дональд трамп
нарендра моди
жозе рамуш-орта
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди публично признать роль президента США Дональда Трампа в урегулировании эскалации конфликта с Пакистаном вызвал раздражение в Белом доме, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники. Как уточняет издание, напряжённость в отношениях США и Индии достигла нового пика этой весной после эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Трамп неоднократно брал на себя ответственность за посредничество в достижении перемирия, что, как подчеркивает газета, является оскорблением для Индии, которая утверждает, что все вопросы с Пакистаном решаются на двусторонней основе. "Отказ Моди признать какую-либо роль Трампа (в урегулировании конфликта - ред.), публично продвигавшего свою кандидатуру на получение Нобелевской премии мира, вызвал раздражение в Белом доме", - пишет издание. Кроме того, сообщается, что усиление антииндийской риторики американского президента и его старшего экономического советника Питера Наварро "привело к усилению гнева и замешательства в Индии". "Бывшие американские и индийские чиновники и политические аналитики предупреждают, что выпады Наварро, в частности, могут спровоцировать рост антиамериканских настроений в Индии, что может иметь долгосрочные последствия", - добавляет издание, подчеркивая, что отношения между США и Индией находятся на самой низкой отметке за последние десятилетия. Ранее Наварро назвал украинский конфликт "войной" премьер-министра Индии Нарендры Моди в связи с тем, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премии, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
индия
пакистан
сша
в мире, индия, пакистан, сша, дональд трамп, нарендра моди, жозе рамуш-орта
В мире, Индия, Пакистан, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Жозе Рамуш-Орта
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди публично признать роль президента США Дональда Трампа в урегулировании эскалации конфликта с Пакистаном вызвал раздражение в Белом доме, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, напряжённость в отношениях США и Индии достигла нового пика этой весной после эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Трамп неоднократно брал на себя ответственность за посредничество в достижении перемирия, что, как подчеркивает газета, является оскорблением для Индии, которая утверждает, что все вопросы с Пакистаном решаются на двусторонней основе.
"Отказ Моди признать какую-либо роль Трампа (в урегулировании конфликта - ред.), публично продвигавшего свою кандидатуру на получение Нобелевской премии мира, вызвал раздражение в Белом доме", - пишет издание.
Кроме того, сообщается, что усиление антииндийской риторики американского президента и его старшего экономического советника Питера Наварро "привело к усилению гнева и замешательства в Индии".
"Бывшие американские и индийские чиновники и политические аналитики предупреждают, что выпады Наварро, в частности, могут спровоцировать рост антиамериканских настроений в Индии, что может иметь долгосрочные последствия", - добавляет издание, подчеркивая, что отношения между США и Индией находятся на самой низкой отметке за последние десятилетия.
Ранее Наварро назвал украинский конфликт "войной" премьер-министра Индии Нарендры Моди в связи с тем, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премии, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
