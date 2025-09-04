https://ria.ru/20250904/smi-2039624358.html
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 04.09.2025
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:24:00+03:00
2025-09-04T11:24:00+03:00
2025-09-04T11:24:00+03:00
в мире
одесская область
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги