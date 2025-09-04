Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о плане ЕС по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 04.09.2025 (обновлено: 10:17 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/smi-2039597520.html
СМИ узнали о плане ЕС по гарантиям безопасности для Украины
СМИ узнали о плане ЕС по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 04.09.2025
СМИ узнали о плане ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ, сообщает газета... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:11:00+03:00
2025-09-04T10:17:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц."Он (европейский план гарантий безопасности - ред.) мог бы включать "демонстрационный" элемент - войска, находящиеся вдалеке от фронта, которые будут служить в качестве сдерживающего фактора против будущих атак - и "регенерационный" элемент, чтобы тренировать и восстанавливать украинские войска и помогать им превращаться в то, что лидеры Евросоюза называют "стальным дикобразом", - говорится в публикации со ссылкой на официальных лиц, знакомых с планами.В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания коалиции ряд европейских лидеров и Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://ria.ru/20250903/merts-2039339493.html
https://ria.ru/20250902/plan-2039211062.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО
СМИ узнали о плане ЕС по гарантиям безопасности для Украины

NYT: ЕС хочет разместить на Украине демонстративные войска вдали от фронта

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
"Он (европейский план гарантий безопасности - ред.) мог бы включать "демонстрационный" элемент - войска, находящиеся вдалеке от фронта, которые будут служить в качестве сдерживающего фактора против будущих атак - и "регенерационный" элемент, чтобы тренировать и восстанавливать украинские войска и помогать им превращаться в то, что лидеры Евросоюза называют "стальным дикобразом", - говорится в публикации со ссылкой на официальных лиц, знакомых с планами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
3 сентября, 12:34
В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания коалиции ряд европейских лидеров и Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Повредила мозги": в Киеве резко отреагировали на план ЕС по Украине
2 сентября, 21:46
 
В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала