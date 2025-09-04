https://ria.ru/20250904/smi-2039597520.html
СМИ узнали о плане ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ, сообщает газета... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц."Он (европейский план гарантий безопасности - ред.) мог бы включать "демонстрационный" элемент - войска, находящиеся вдалеке от фронта, которые будут служить в качестве сдерживающего фактора против будущих атак - и "регенерационный" элемент, чтобы тренировать и восстанавливать украинские войска и помогать им превращаться в то, что лидеры Евросоюза называют "стальным дикобразом", - говорится в публикации со ссылкой на официальных лиц, знакомых с планами.В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания коалиции ряд европейских лидеров и Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
