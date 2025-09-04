https://ria.ru/20250904/sluzhba-2039678117.html

Служба иммиграции США наймет 200 полицейских для борьбы с нелегалами

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США планирует нанять примерно 200 вооруженных сотрудников, уполномоченных задерживать людей, для борьбы с нарушениями иммиграционного законодательства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ведомства Джо Эдлоу. "Служба гражданства и иммиграции США заявила, что планирует обучить несколько сотен сотрудников федеральных правоохранительных органов для выявления случаев мошенничества в иммиграционных заявлениях и задержания иммигрантов или юристов, которые помогали им готовить заявления. Агентам, которые проходят обучение, будет разрешено задерживать людей за нарушения иммиграционного законодательства, и они будут иметь при себе оружие... Эдлоу заявил, что планирует начать с примерно 200 агентов, которых наймут и обучат в течение следующих нескольких месяцев", - сообщает газета. Эдлоу подчеркнул, что формирование новых сил по обеспечению правопорядка необходимо потому, что исторически у иммиграционной и таможенной полиции США не было возможности расследовать все "зацепки", о которых сообщала ему служба гражданства и иммиграции, добавляет газета. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

