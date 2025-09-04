https://ria.ru/20250904/slutskij-2039546394.html
Слуцкий предложил ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следует ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов рублей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает ввести с 1 января 2026 года двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов", - сказал Слуцкий. Как отметил парламентарий, сегодня миллионы граждан России живут "от зарплаты до зарплаты". По его словам, общая задолженность по кредитам подошла к 37 триллионам рублей, что соответствует две трети ВВП России. "В ряде регионов сумма долгов - от 20 до 30 средних зарплат на одного человека. Это не жизнь, а настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдает ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами", - подчеркнул он. Слуцкий добавил, что введение такого моратория даст людям возможность "выдохнуть" и сосредоточиться на жизни, а не на "бесконечной гонке с процентами".
россия
