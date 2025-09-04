В Словакии полиция призвала к осторожности после нападения медведя
Полиция в Словакии призвала к осторожности после нападения медведя на человека
Бурый медведь. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Словакии призывает общественность на западе страны к осторожности после очередного нападения медведя на человека, сообщили правоохранители.
"Нападение медведя: призываем к повышенной осторожности. Полиция обращает внимание общественности на передвижение медведя в области у населенного пункта Недожеры-Брезаны рядом с охотничьим домом Клчовня (на западе Словакии - ред.). Вчера вечером мы зарегистрировали нападение медведя на 27-летнего мужчину, который получил травмы и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook* в четверг.
Полиция призывает граждан в этом районе быть особенно внимательными и передвигаться группами.
В конце августа государственный секретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что в Словакии проведут акцию для определения численности популяции медведей, мониторинг станет крупнейшим в истории республики. Планируется, что специалисты вместе с лесниками и охотниками будут собирать образцы помета и меха медведей для анализа. Ожидается, что первые результаты мониторинга будут готовы через 12 месяцев.
Правительство Словакии в начале апреля одобрило отстрел 350 медведей после того, как в конце марта мужчина погиб в результате нападения животного в районе Детва в центре страны. Это стало первым в 2025 году нападением медведя на человека с летальным исходом в Словакии. В 2024 году в республике таких случаев было два: осенью в результате нападения медведя на севере Словакии погиб грибник, весной в горах, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Всего в республике в прошлом году произошло порядка 15 нападений животных на людей.
В 2024 году президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба говорил, что ранее необходимо было длительное время добиваться разрешения на отстрел медведей, иногда на это уходили годы. В министерстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.