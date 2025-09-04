https://ria.ru/20250904/skvortsov-2039647416.html

Скворцов: на Дальнем Востоке есть перспективные населенные пункты

Скворцов: на Дальнем Востоке есть перспективные населенные пункты - РИА Новости, 04.09.2025

Скворцов: на Дальнем Востоке есть перспективные населенные пункты

Населенные пункты и муниципальные образования с хорошими перспективами есть на Дальнем Востоке, в них растут и численность населения, и потребительские расходы, РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:50:00+03:00

2025-09-04T12:50:00+03:00

2025-09-04T12:50:00+03:00

вэф-2025

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039646647_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_50261497541292d3b497eaf51f6df46c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Населенные пункты и муниципальные образования с хорошими перспективами есть на Дальнем Востоке, в них растут и численность населения, и потребительские расходы, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии "Нужны ли агломерации Дальнему Востоку?" ВЭФ-2025. Он отметил, что с 2014 по 2024 год население города Циолковский в Амурской области, где живут сотрудники космодрома Восточный, выросло на 25%. Причем 8% процентов приехали из Москвы и Московской области, 3% – из Свердловской области. Население города Удачный в Якутии, возле которого находится крупное месторождение алмазов, за десять лет увеличилось на 18%, подчеркнул Скворцов. На 10% вырос поселок Новый Ургал в Хабаровском крае, на 3% – поселок городского типа Ноглики в Сахалинской области. Помимо регионов ДФО в эти населенные пункты чаще всего переезжали жители Бурятии, Иркутской области, Астраханской области и Башкортостана. Также лидерами по росту населения стали девять дальневосточных муниципалитетов. В них увеличились и средние потребительские расходы в реальном выражении (в первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2023-го). По этому показателю лидируют Комсомольский (+30,1%), Благовещенский (+15,9%) и Охотский (+12,4%) муниципальные округа. "Успешные компании привлекают трудовые ресурсы, поэтому населенные пункты, где они работают, растут. В эти муниципалитеты люди едут жить и работать со всей страны. У большинства муниципальных образований, в которых увеличивается и население, и уровень жизни, рост обусловлен соседством с областным центром и расширением агломераций больших городов на пригороды: растут пригороды Владивостока, Улан-Удэ, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Читы, Хабаровска. Ситуация, когда развитие большого города положительно влияет на пригороды, характерна и для других федеральных округов РФ", – отметил Скворцов, его слова приводит пресс-служба банка. Кроме того, быстро растут золотодобывающие муниципалитеты Магаданской области, муниципалитеты Сахалина и Якутии, специализирующиеся на добыче золота и алмазов, а также муниципалитеты, где растут торговые потоки из Китая, отметил зампредседателя правления банка. Потребительские расходы по муниципалитетам рассчитаны по данным "СберИндекса", которые покрывают 2499 из 2594 муниципалитетов, где проживает 95,3% населения России (139,4 из 146,2 миллиона человек). В ДФО эти данные покрывают 227 из 230 муниципалитетов, в которых проживает 99,3% населения Дальнего Востока (7,809 из 7,866 миллиона человек). "На Дальнем Востоке важно повышать транспортную связность территорий. Очаги роста вокруг новых производств будут содействовать развитию субъектов ДФО, а строящаяся инфраструктура позволит создавать новые производства. Одна из самых острых проблем — недостаточная социальная инфраструктура: для получения необходимых услуг дальневосточникам зачастую приходится ехать в другие регионы страны. Поэтому нужно ускорять внедрение цифровых технологий в медицине и образовании и развивать локальные учебные заведения", – подчеркнул Скворцов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/veb-2039614158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, сбербанк россии