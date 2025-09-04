https://ria.ru/20250904/siyyarto-2039673015.html

Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС

Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС - РИА Новости, 04.09.2025

Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС

Насильственная мобилизация на Украине при попустительстве европейских политиков стала величайшим позором для ЕС, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 04.09.2025

БУДАПЕШТ, 4 сен — РИА Новости. Насильственная мобилизация на Украине при попустительстве европейских политиков стала величайшим позором для ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается мобилизации, могу сказать, что это общеизвестный факт. Не только в Венгрии, не только на Украине, но и во всем мире. Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно в этой ситуации", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.По его словам, это один из величайших позоров Евросоюза в XXI веке. В самом сердце Европы под предлогом мобилизации идет охота на людей, их избивают, иногда до смерти. "Думаю, что, помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления", — подчеркнул министр.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.

