Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС - РИА Новости, 04.09.2025
14:36 04.09.2025 (обновлено: 15:13 04.09.2025)
Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС
Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для ЕС
киев
украина
европа
евросоюз
венгрия
петер сийярто
в мире
будапешт
БУДАПЕШТ, 4 сен — РИА Новости. Насильственная мобилизация на Украине при попустительстве европейских политиков стала величайшим позором для ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается мобилизации, могу сказать, что это общеизвестный факт. Не только в Венгрии, не только на Украине, но и во всем мире. Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно в этой ситуации", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.По его словам, это один из величайших позоров Евросоюза в XXI веке. В самом сердце Европы под предлогом мобилизации идет охота на людей, их избивают, иногда до смерти. "Думаю, что, помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления", — подчеркнул министр.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
киев
украина
европа
венгрия
будапешт
киев, украина, европа, евросоюз, венгрия, петер сийярто, в мире, будапешт
Киев, Украина, Европа, Евросоюз, Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Будапешт
© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 сен — РИА Новости. Насильственная мобилизация на Украине при попустительстве европейских политиков стала величайшим позором для ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается мобилизации, могу сказать, что это общеизвестный факт. Не только в Венгрии, не только на Украине, но и во всем мире. Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно в этой ситуации", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, это один из величайших позоров Евросоюза в XXI веке. В самом сердце Европы под предлогом мобилизации идет охота на людей, их избивают, иногда до смерти.
"Думаю, что, помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления", — подчеркнул министр.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
КиевУкраинаЕвропаЕвросоюзВенгрияПетер СийяртоВ миреБудапешт
 
 
