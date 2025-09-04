https://ria.ru/20250904/sim-karta-2039575490.html

Предельное число сим-карт для одного человека могут сократить

Предельное число сим-карт для одного человека могут сократить - РИА Новости, 04.09.2025

Предельное число сим-карт для одного человека могут сократить

Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:07:00+03:00

2025-09-04T09:07:00+03:00

2025-09-04T09:31:00+03:00

общество

госдума рф

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт - это на 15 миллионов меньше, чем в декабре 2024 года. Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число сим-карт для одного человека необходимо еще снизить. Изучаем этот вопрос", - написал Володин в своем канале в Мах.Председатель Госдумы напомнил о том, что в прошлом году было выявлено 128 миллионов случаев недостоверности данных абонентов, что, по его словам, в три раза больше показателей 2023 года.

Варвара Скокшина

