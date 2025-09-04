Предельное число сим-карт для одного человека могут сократить

Рейтинг@Mail.ru
09:07 04.09.2025 (обновлено: 09:31 04.09.2025)
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
© Getty Images / AntonioGuillemДевушка вставляет sim-карту в смартфон
Девушка вставляет sim-карту в смартфон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / AntonioGuillem
Девушка вставляет sim-карту в смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Госдума изучает вопрос о снижении предельного числа сим-карт для одного человека, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт - это на 15 миллионов меньше, чем в декабре 2024 года. Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число сим-карт для одного человека необходимо еще снизить. Изучаем этот вопрос", - написал Володин в своем канале в Мах.
Председатель Госдумы напомнил о том, что в прошлом году было выявлено 128 миллионов случаев недостоверности данных абонентов, что, по его словам, в три раза больше показателей 2023 года.
