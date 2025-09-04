Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 04.09.2025
09:47 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона
херсонская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
whatsapp inc.
происшествия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший СБУ данные о дислокации российских военных и военной техники, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г.р., причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что он был завербован через WhatsApp и передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ, злоумышленник задержан и арестован, телефон с доказательствами изъят. Проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств его деятельности и выявления соучастников, добавили в ФСБ.
херсонская область
украина
россия
херсонская область , украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, whatsapp inc., происшествия
Херсонская область , Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, WhatsApp Inc., Происшествия
В Херсонской области задержали украинского шпиона

Под Херсоном задержали украинца, передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший СБУ данные о дислокации российских военных и военной техники, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г.р., причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он был завербован через WhatsApp и передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ, злоумышленник задержан и арестован, телефон с доказательствами изъят.
Проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств его деятельности и выявления соучастников, добавили в ФСБ.
Херсонская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныWhatsApp Inc.Происшествия
 
 
