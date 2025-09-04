https://ria.ru/20250904/shpion-2039589496.html

В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший СБУ данные о дислокации российских военных и военной техники, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший СБУ данные о дислокации российских военных и военной техники, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г.р., причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что он был завербован через WhatsApp и передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ, злоумышленник задержан и арестован, телефон с доказательствами изъят. Проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств его деятельности и выявления соучастников, добавили в ФСБ.

