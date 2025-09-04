https://ria.ru/20250904/shos-2039592260.html

Лаос хочет вступить в ШОС, заявил замглавы МИД страны на ВЭФ

Лаос хочет вступить в ШОС, заявил замглавы МИД страны на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025

Лаос хочет вступить в ШОС, заявил замглавы МИД страны на ВЭФ

Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:57:00+03:00

2025-09-04T09:57:00+03:00

2025-09-04T10:45:00+03:00

в мире

лаос

шос

россия

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602838_0:266:3070:1993_1920x0_80_0_0_84f5da74f5f8a13cd3b6c90e08bbdaf8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны Пхонгсаван Сисулат.Первого сентября на саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай) Лаос был официально принят в объединение со статусом партнера."ШОС - одна из важнейших организаций наряду с БРИКС. Лаос с 2001 года изучает возможность вступления и сейчас готов сделать следующий шаг - рассчитываем на вашу поддержку Лаоса в обретении членства в ШОС", - сказал замминистра.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/vef-2039573975.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039576483.html

лаос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лаос, шос, россия, восточный экономический форум (вэф)