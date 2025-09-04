Рейтинг@Mail.ru
Лаос хочет вступить в ШОС, заявил замглавы МИД страны на ВЭФ
09:57 04.09.2025 (обновлено: 10:45 04.09.2025)
Лаос хочет вступить в ШОС, заявил замглавы МИД страны на ВЭФ
в мире
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны Пхонгсаван Сисулат.Первого сентября на саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай) Лаос был официально принят в объединение со статусом партнера."ШОС - одна из важнейших организаций наряду с БРИКС. Лаос с 2001 года изучает возможность вступления и сейчас готов сделать следующий шаг - рассчитываем на вашу поддержку Лаоса в обретении членства в ШОС", - сказал замминистра.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Замглавы МИД Лаосской Народно-Демократической Республики Пхонгсаван Сисулат на ВЭФ-2025
Замглавы МИД Лаосской Народно-Демократической Республики Пхонгсаван Сисулат на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны Пхонгсаван Сисулат.
Первого сентября на саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай) Лаос был официально принят в объединение со статусом партнера.
