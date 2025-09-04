Молдавская полиция превратилась в бандитов, заявил Шор
Шор: молдавская полиция превратилась в бандитов и проводит налеты на оппозицию
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Молдавская полиция давно превратилась в бандитов и проводит настоящие налеты на оппозицию, чтобы запугать граждан перед парламентскими выборами, заявил РИА Новости лидер оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор.
Полицейские и прокуроры в четверг утром провели более 40 обысков на севере Молдавии по делу об избирательной коррупции, незаконном финансировании политических сил и отмывании денег. Позже пресс-служба полиции сообщила о задержании на 72 часа двух человек, связанных с блоком "Победа". Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Молдавская полиция давно превратилась в бандитов и проводит настоящие налеты. Они "кошмарят" мирных граждан, чтобы нагнать страха перед выборами, чтобы люди боялись высказывать свою позицию, боялись голосовать против ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Они выматывают наших сторонников, арестовывают, фабрикуют ложные дела и обвиняют в несуществующих преступлениях. Число фейков против нас в сетях, в том числе и от полиции, просто зашкаливает", - сказал Шор.
Политик обратил внимание на то, что официальная статистика отмечает рост тяжких преступлений в стране. "Но полиции гораздо удобнее задерживать пассажиров в аэропорту, врываться в дома, чем ловить убийц. Обвинения в электоральной коррупции — абсолютный бред. Но, к сожалению, пока ПДС у власти, закон им не писан. Они могут ввалиться в любой дом, выписать на пустом месте любой штраф. Ни совести, ни вменяемости у ПДС попросту нет", - пояснил он.
По его словам, Молдавия перешла под внешнее управление Запада. "Вы видите, как перед выборами к (президенту Молдавии – ред.) Майе Санду приезжают хозяева из Франции, Польши, Бухареста, и открыто, на центральной площади столицы, агитируют за партию продавцов родины ПДС. Обещают свой подгнивший евросоюзный "райский сад". Понятно, что в их обещания люди не верят. Но то, что Молдова перешла под внешнее управление, значит одно — у власти предатели, которых нужно судить за измену родине", - подчеркнул Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.