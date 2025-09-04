https://ria.ru/20250904/shestakov-2039552686.html

Санкции помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок

экономика

россия

европа

владивосток

илья шестаков

евросоюз

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточный федеральный университет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Санкции ЕС помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ. "Санкционное давление сильное, но Соединенные Штаты закрыты, и в Европе большие пошлины. Филе рыбное практически не едет в Европу. Мы используем это в том числе и в сторону того, что большой объем рыбы в этом году - и минтай, и филе - поступил на внутренний рынок", - сказал Шестаков. Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

европа

владивосток

2025

