https://ria.ru/20250904/shestakov-2039552686.html
Санкции помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок
Санкции помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок - РИА Новости, 04.09.2025
Санкции помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок
Санкции ЕС помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:25:00+03:00
2025-09-04T06:25:00+03:00
2025-09-04T06:25:00+03:00
экономика
россия
европа
владивосток
илья шестаков
евросоюз
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a5e2062ebe87cf527384ba469674b20c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Санкции ЕС помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ. "Санкционное давление сильное, но Соединенные Штаты закрыты, и в Европе большие пошлины. Филе рыбное практически не едет в Европу. Мы используем это в том числе и в сторону того, что большой объем рыбы в этом году - и минтай, и филе - поступил на внутренний рынок", - сказал Шестаков. Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/glava-2039546730.html
https://ria.ru/20250904/vobla-2039544985.html
россия
европа
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_482da9bd630e33964a1dcc94bd063757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, владивосток, илья шестаков, евросоюз, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Европа, Владивосток, Илья Шестаков, Евросоюз, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Дальневосточный федеральный университет
Санкции помогли России увеличить поставки минтая и филе на внутренний рынок
Росрыболовство: санкции ЕС помогли России увеличить поставки минтая и филе