Цивилев рассказал, когда определят схему финансирования "Силы Сибири — 2"

Цивилев рассказал, когда определят схему финансирования "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 04.09.2025

Цивилев рассказал, когда определят схему финансирования "Силы Сибири — 2"

Схема финансирования строительства газопровода "Сила Сибири 2" будет определена в 2026 году, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях ВЭФ.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Схема финансирования строительства газопровода "Сила Сибири 2" будет определена в 2026 году, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях ВЭФ. "Сейчас как раз мы должны будем схему финансирования выработать. Без подписания этого меморандума дальнейшая работа была невозможна. Сейчас у нас свобода в действиях, разрешение нам дали. Поэтому мы будем эту схему быстро дорабатывать", - сказал он. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Отвечая на вопрос, когда будет определена схема финансирования, Цивилев сказал: "Наверное, это будет в следующем году". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

