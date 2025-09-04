Рейтинг@Mail.ru
Саркози раскритиковал возможное вступление Украины в ЕС или НАТО
04.09.2025
Саркози раскритиковал возможное вступление Украины в ЕС или НАТО
Саркози раскритиковал возможное вступление Украины в ЕС или НАТО
Вступление Украины в Евросоюз или НАТО станет ошибкой, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012). РИА Новости, 04.09.2025
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз или НАТО станет ошибкой, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012). "Хотя я согласен, что необходимо предоставить Украине надежные гарантии безопасности на будущее, её вступление в Европейский союз или НАТО стало бы ошибкой. Зачем протестовать против (торгового соглашения с блоком – ред.) Меркосур и при этом не видеть, что интеграция Украины в ЕС будет хуже для европейского сельского хозяйства?" - сказал он в интервью газете Figaro. Саркози заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией, и все это знают. При этом Киев рискует "потерять ещё больше", добавил он. В частности, экс-президент назвал неизбежными территориальные потери для Украины. Говоря о положении России, Саркози признал, что именно Европа находится сейчас в большей изоляции на международной арене, а не Москва. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Саркози раскритиковал возможное вступление Украины в ЕС или НАТО

ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз или НАТО станет ошибкой, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012).
"Хотя я согласен, что необходимо предоставить Украине надежные гарантии безопасности на будущее, её вступление в Европейский союз или НАТО стало бы ошибкой. Зачем протестовать против (торгового соглашения с блоком – ред.) Меркосур и при этом не видеть, что интеграция Украины в ЕС будет хуже для европейского сельского хозяйства?" - сказал он в интервью газете Figaro.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
3 сентября, 09:54
Саркози заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией, и все это знают. При этом Киев рискует "потерять ещё больше", добавил он. В частности, экс-президент назвал неизбежными территориальные потери для Украины.
Говоря о положении России, Саркози признал, что именно Европа находится сейчас в большей изоляции на международной арене, а не Москва.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил Путин
3 сентября, 16:48
 
