Саркози раскритиковал возможное вступление Украины в ЕС или НАТО

Вступление Украины в Евросоюз или НАТО станет ошибкой, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012). РИА Новости, 04.09.2025

ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз или НАТО станет ошибкой, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012). "Хотя я согласен, что необходимо предоставить Украине надежные гарантии безопасности на будущее, её вступление в Европейский союз или НАТО стало бы ошибкой. Зачем протестовать против (торгового соглашения с блоком – ред.) Меркосур и при этом не видеть, что интеграция Украины в ЕС будет хуже для европейского сельского хозяйства?" - сказал он в интервью газете Figaro. Саркози заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией, и все это знают. При этом Киев рискует "потерять ещё больше", добавил он. В частности, экс-президент назвал неизбежными территориальные потери для Украины. Говоря о положении России, Саркози признал, что именно Европа находится сейчас в большей изоляции на международной арене, а не Москва. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.

