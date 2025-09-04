Рейтинг@Mail.ru
ЕС совершает ошибку, называя Россию врагом, заявил экс-президент Франции - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/sarkozi-2039620525.html
ЕС совершает ошибку, называя Россию врагом, заявил экс-президент Франции
ЕС совершает ошибку, называя Россию врагом, заявил экс-президент Франции - РИА Новости, 04.09.2025
ЕС совершает ошибку, называя Россию врагом, заявил экс-президент Франции
Европа совершает историческую ошибку, называя Россию своим главным врагом, настоящую угрозу представляет высокий уровень миграции, заявил бывший президент... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:12:00+03:00
2025-09-04T11:12:00+03:00
в мире
европа
россия
франция
николя саркози
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_970f14a26c19cb62f02ab5150f02ff84.jpg
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Европа совершает историческую ошибку, называя Россию своим главным врагом, настоящую угрозу представляет высокий уровень миграции, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. Ранее действующий президент Франции Эмануэль Макрон не раз заявлял, что РФ якобы угрожает европейским странам. При этом Москва неоднократно сообщала, что не собирается нападать на страны НАТО. "Угроза для Европы и Франции носит, в первую очередь, демографический характер: через 30 лет население Европы сократится с 550 миллионов до 480 миллионов, в то время как в Африке оно вырастет с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда. Миграционный кризис ещё не начался! Худшее ещё впереди... Это экзистенциальный риск для Европы. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка", - сказал в интервью газете Figaro Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год. По его словам, мигрантам по культурным, религиозным и экономическим причинам будет всё труднее успешно ассимилироваться в Европе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250904/sammit-2039556731.html
https://ria.ru/20250904/makron-2039506907.html
европа
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_d0327b2e4197f8153dd36b28cad47949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, франция, николя саркози, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Франция, Николя Саркози, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
ЕС совершает ошибку, называя Россию врагом, заявил экс-президент Франции

Саркози: Европа совершает историческую ошибку, называя РФ главным врагом

© AP Photo / Thibault CamusЭкс-президент Франции Николя Саркози. Март 2015
Экс-президент Франции Николя Саркози. Март 2015 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Экс-президент Франции Николя Саркози. Март 2015. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Европа совершает историческую ошибку, называя Россию своим главным врагом, настоящую угрозу представляет высокий уровень миграции, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
Ранее действующий президент Франции Эмануэль Макрон не раз заявлял, что РФ якобы угрожает европейским странам. При этом Москва неоднократно сообщала, что не собирается нападать на страны НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем
Вчера, 08:00
"Угроза для Европы и Франции носит, в первую очередь, демографический характер: через 30 лет население Европы сократится с 550 миллионов до 480 миллионов, в то время как в Африке оно вырастет с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда. Миграционный кризис ещё не начался! Худшее ещё впереди... Это экзистенциальный риск для Европы. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка", - сказал в интервью газете Figaro Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
По его словам, мигрантам по культурным, религиозным и экономическим причинам будет всё труднее успешно ассимилироваться в Европе.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Макрон доигрался: Франция получила черную метку
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияФранцияНиколя СаркозиВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала