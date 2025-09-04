https://ria.ru/20250904/sarkozi-2039620525.html

ЕС совершает ошибку, называя Россию врагом, заявил экс-президент Франции

в мире

европа

россия

франция

николя саркози

владимир путин

такер карлсон

нато

ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Европа совершает историческую ошибку, называя Россию своим главным врагом, настоящую угрозу представляет высокий уровень миграции, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. Ранее действующий президент Франции Эмануэль Макрон не раз заявлял, что РФ якобы угрожает европейским странам. При этом Москва неоднократно сообщала, что не собирается нападать на страны НАТО. "Угроза для Европы и Франции носит, в первую очередь, демографический характер: через 30 лет население Европы сократится с 550 миллионов до 480 миллионов, в то время как в Африке оно вырастет с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда. Миграционный кризис ещё не начался! Худшее ещё впереди... Это экзистенциальный риск для Европы. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка", - сказал в интервью газете Figaro Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год. По его словам, мигрантам по культурным, религиозным и экономическим причинам будет всё труднее успешно ассимилироваться в Европе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

