https://ria.ru/20250904/ryba-2039564304.html

Глава Росрыболовства рассказал о поставках лосося в магазины

Глава Росрыболовства рассказал о поставках лосося в магазины - РИА Новости, 04.09.2025

Глава Росрыболовства рассказал о поставках лосося в магазины

Никаких проблем с поставкой лосося в российские рестораны и магазины нет, ситуация стабильна, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:49:00+03:00

2025-09-04T07:49:00+03:00

2025-09-04T07:53:00+03:00

вэф-2025

россия

дальний восток

владивосток

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970429448_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_f0bd2e1c08ef8db33723ead2b245976a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Никаких проблем с поставкой лосося в российские рестораны и магазины нет, ситуация стабильна, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ."У нас никаких проблем с поставкой лосося не было ни в рестораны, ни в магазины. Все стабильно, согласно уловам", - сказал он."Надо с рыбаками работать на перспективу и заказывать сразу же на год вперед", - пояснил Шестаков.В сентябре прошлого года на фоне слабой лососевой путины у некоторых экспертов появились опасения, что российские рестораны могут столкнуться с нехваткой лосося из-за несезона на Дальнем Востоке, а также природных ограничений на выращивании аквакультурной рыбы: семги и форели.Лососевая путина в РФ в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. В этом году ситуация складывается гораздо лучше: по данным ВАРПЭ, на 1 сентября вылов тихоокеанских лососевых в России достиг 312,7 тысячи тонн. По итогам года Росрыболовство ожидает улов на уровне 340-350 тысяч тонн.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/rosrybolovstvo-2039561550.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, россия, дальний восток, владивосток, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)