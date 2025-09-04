https://ria.ru/20250904/ryba-2039564304.html
Глава Росрыболовства рассказал о поставках лосося в магазины
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Никаких проблем с поставкой лосося в российские рестораны и магазины нет, ситуация стабильна, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ."У нас никаких проблем с поставкой лосося не было ни в рестораны, ни в магазины. Все стабильно, согласно уловам", - сказал он."Надо с рыбаками работать на перспективу и заказывать сразу же на год вперед", - пояснил Шестаков.В сентябре прошлого года на фоне слабой лососевой путины у некоторых экспертов появились опасения, что российские рестораны могут столкнуться с нехваткой лосося из-за несезона на Дальнем Востоке, а также природных ограничений на выращивании аквакультурной рыбы: семги и форели.Лососевая путина в РФ в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. В этом году ситуация складывается гораздо лучше: по данным ВАРПЭ, на 1 сентября вылов тихоокеанских лососевых в России достиг 312,7 тысячи тонн. По итогам года Росрыболовство ожидает улов на уровне 340-350 тысяч тонн.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Росрыболовства рассказал о поставках лосося в магазины
