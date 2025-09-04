Рейтинг@Mail.ru
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы - РИА Новости, 04.09.2025
07:14 04.09.2025
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы - РИА Новости, 04.09.2025
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
У России много направлений для наращивания поставок рыбы, основные - Латинская Америка и страны Африки, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на РИА Новости, 04.09.2025
экономика
латинская америка
россия
африка
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
евросоюз
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. У России много направлений для наращивания поставок рыбы, основные - Латинская Америка и страны Африки, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ. "У нас много стран, куда мы можем наращивать поставки. Рынок филе может быть не такой широкий, ограниченный. Конечно, сейчас основная наша задача - работать с Латинской Америкой, мы считаем это важное и перспективное направление. И страны Африки", - сказал он. По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, до 90% всей выручки рыбопромышленников от экспорта формируют четыре рынка: КНР, Корея, страны ЕС и Япония. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, латинская америка, россия, африка, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), евросоюз, вэф-2025
Экономика, Латинская Америка, Россия, Африка, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Евросоюз, ВЭФ-2025
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы

Шестаков: Россия может нарастить поставки рыбы в Латинскую Америку и Африку

Глава Росрыболовства Илья Шестаков
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Росрыболовства Илья Шестаков . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. У России много направлений для наращивания поставок рыбы, основные - Латинская Америка и страны Африки, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ.
"У нас много стран, куда мы можем наращивать поставки. Рынок филе может быть не такой широкий, ограниченный. Конечно, сейчас основная наша задача - работать с Латинской Америкой, мы считаем это важное и перспективное направление. И страны Африки", - сказал он.
По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, до 90% всей выручки рыбопромышленников от экспорта формируют четыре рынка: КНР, Корея, страны ЕС и Япония.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Дефицита икры и красной рыбы не ожидается, заявил Солодов
ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияАфрикаИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)ЕвросоюзВЭФ-2025
 
 
