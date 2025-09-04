https://ria.ru/20250904/ryba-2039558942.html
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы - РИА Новости, 04.09.2025
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
У России много направлений для наращивания поставок рыбы, основные - Латинская Америка и страны Африки, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. У России много направлений для наращивания поставок рыбы, основные - Латинская Америка и страны Африки, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ. "У нас много стран, куда мы можем наращивать поставки. Рынок филе может быть не такой широкий, ограниченный. Конечно, сейчас основная наша задача - работать с Латинской Америкой, мы считаем это важное и перспективное направление. И страны Африки", - сказал он. По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, до 90% всей выручки рыбопромышленников от экспорта формируют четыре рынка: КНР, Корея, страны ЕС и Япония. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
