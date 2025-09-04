https://ria.ru/20250904/ryba-2039541419.html

Дефицита икры и красной рыбы не ожидается, заявил Солодов

Дефицита икры и красной рыбы не ожидается, заявил Солодов - РИА Новости, 04.09.2025

Дефицита икры и красной рыбы не ожидается, заявил Солодов

Дефицита красной икры и рыбы на фоне средней лососевой путины в России не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:44:00+03:00

2025-09-04T04:44:00+03:00

2025-09-04T04:44:00+03:00

россия

камчатка

владивосток

владимир солодов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/28/1552022898_0:165:3071:1892_1920x0_80_0_0_349f95b7424928b4d3956f0ad26a3248.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Дефицита красной икры и рыбы на фоне средней лососевой путины в России не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Нет (дефицита не будет – ред.), безусловно. Полностью объемы России мы покрываем. Максимальные объемы путины доходят до 500 тысяч тонн (лосося - ред.) - это рекордные выловы. Минимальные за последние 20 лет были чуть больше 100 тысяч тонн. Сегодня - 250 тысяч тонн, это ровно серединка, то есть, это нормальный средний улов. Но в целом для страны объема этого, конечно, достаточно", - сказал Солодов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039540612.html

россия

камчатка

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, камчатка, владивосток, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025