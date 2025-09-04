https://ria.ru/20250904/ryba-2039541419.html
Дефицита икры и красной рыбы не ожидается, заявил Солодов
россия
камчатка
владивосток
владимир солодов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Дефицита красной икры и рыбы на фоне средней лососевой путины в России не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Нет (дефицита не будет – ред.), безусловно. Полностью объемы России мы покрываем. Максимальные объемы путины доходят до 500 тысяч тонн (лосося - ред.) - это рекордные выловы. Минимальные за последние 20 лет были чуть больше 100 тысяч тонн. Сегодня - 250 тысяч тонн, это ровно серединка, то есть, это нормальный средний улов. Но в целом для страны объема этого, конечно, достаточно", - сказал Солодов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
