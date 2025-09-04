https://ria.ru/20250904/russkiy-2039629797.html
Путин прибыл на остров Русский
Путин прибыл на остров Русский - РИА Новости, 04.09.2025
Путин прибыл на остров Русский
Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:41:00+03:00
2025-09-04T11:41:00+03:00
2025-09-04T12:23:00+03:00
русский (остров)
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039640215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26ce9ccfd4c438ef1772ee2f7a167522.jpg
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039604799.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039640215_200:0:1640:1080_1920x0_80_0_0_60e00b5ed9d0baf15de5b80e7f2fdaa9.jpg
Путин на катере "Ураган" вернулся на остров Русский
Возвращение "Урагана". Путин на катере вернулся на остров Русский
2025-09-04T11:41
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский (остров), владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, политика
Русский (остров), Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Политика
Путин прибыл на остров Русский
Путин на катере прибыл на остров Русский