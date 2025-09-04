https://ria.ru/20250904/russkiy-2039629797.html

Путин прибыл на остров Русский

Путин прибыл на остров Русский - РИА Новости, 04.09.2025

Путин прибыл на остров Русский

Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:41:00+03:00

2025-09-04T11:41:00+03:00

2025-09-04T12:23:00+03:00

русский (остров)

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039640215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26ce9ccfd4c438ef1772ee2f7a167522.jpg

О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/putin-2039604799.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на катере "Ураган" вернулся на остров Русский Возвращение "Урагана". Путин на катере вернулся на остров Русский 2025-09-04T11:41 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русский (остров), владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, политика