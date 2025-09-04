Рейтинг@Mail.ru
11:41 04.09.2025 (обновлено: 12:23 04.09.2025)
Путин прибыл на остров Русский
Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 04.09.2025
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
русский (остров), владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, политика
Русский (остров), Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Политика
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
