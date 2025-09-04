https://ria.ru/20250904/rubl-2039560465.html
Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года
Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года - РИА Новости, 04.09.2025
Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ослабление курса рубля к концу года при дальнейшем снижении ключевой ставки. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:22:00+03:00
2025-09-04T07:22:00+03:00
2025-09-04T15:41:00+03:00
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ослабление курса рубля к концу года при дальнейшем снижении ключевой ставки."Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса. <...> По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета", — сказал он на пресс-конференции на полях Восточного экономического форума.По мнению главы "Сбера", на снижение курса рубля может повлиять и смягчение монетарной политики Центробанка."По оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14 процентных пунктов. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, — 12 процентов и ниже", — добавил Греф.В июне Центробанк впервые с сентября 2022-го понизил ключевую ставку с рекордных 21 процента годовых до 20. А на июльском заседании ставку снизили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов. При этом регулятор отметил, что дальнейшие решения будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250904/gref-2039550722.html
https://ria.ru/20250904/gref-2039555351.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года
Греф допустил ослабление рубля к концу года при снижении ставок