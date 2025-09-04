https://ria.ru/20250904/rubl-2039526392.html

Финансист объяснила, что случится с рублем уже осенью

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Большинство факторов, влияющих на курс валют, направлены против рубля, но это не означает неизбежности резкого обвала, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университет Ольга Горбунова.Среди главных обстоятельств она назвала традиционный для осени рост импорта, отказ от валютных ограничений для экспортеров и динамику цен на сырьевых рынках. Не менее важны и геополитические обстоятельства, прежде всего, прогресс на переговорах по Украине или его отсутствие.“Многие факторы в большинстве своем направлены против рубля. Однако резкого обвала не произойдет, у Центрального банка имеются все ресурсы и методы, чтобы этого не допустить”, — уверена Горбунова.Она советует воздержаться от импульсивной покупки наличной валюты, поскольку эти сделки будут происходить не по биржевому, а по невыгодному банковскому курсу. Для того, чтобы получить выгоду, ждать придется достаточно долго. На помощь в сохранении сбережений от инфляции придут инструменты, связанные с валютой, например, облигации в юанях, долларах и евро, заключила финансист.

