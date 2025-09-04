Рейтинг@Mail.ru
Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 04.09.2025 (обновлено: 20:25 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/rubio-2039771995.html
Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками
Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками - РИА Новости, 04.09.2025
Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение американскими военными судна с наркотиками в Карибском море,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:09:00+03:00
2025-09-04T20:25:00+03:00
в мире
карибское море
марко рубио
стефан дюжаррик
оон
наркотики
наркокартели
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение американскими военными судна с наркотиками в Карибском море, поскольку в международной организации "не знают, о чем говорят".Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после уничтожения США лодки наркоторговцев якобы из Венесуэлы заявил, что организация выражает свою обеспокоенность возросшей напряженностью в отношениях Каракаса и Вашингтона. Он также подчеркнул важность мирного урегулирования споров."Якобы Венесуэла не вовлечена в наркотрафик, потому что так говорит ООН. Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро обвинен коллегией присяжных в Нью-Йорке", - сказал Рубио журналистам на пресс-конференции в Эквадоре, реагируя на позицию международной организации по уничтожению судна в Карибском море.Государственный секретарь добавил, что власти США считают Мадуро "беглецом от правосудия".Госсекретарь заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей.Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики.В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
https://ria.ru/20250829/kolumbiya-2038223317.html
https://ria.ru/20250827/peru-2037771553.html
карибское море
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карибское море, марко рубио, стефан дюжаррик, оон, наркотики, наркокартели, сша, венесуэла
В мире, Карибское море, Марко Рубио, Стефан Дюжаррик, ООН, Наркотики, наркокартели, США, Венесуэла
Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками

Рубио: США не важно мнение ООН о поражении судна с наркотиками в Карибском море

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение американскими военными судна с наркотиками в Карибском море, поскольку в международной организации "не знают, о чем говорят".
Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после уничтожения США лодки наркоторговцев якобы из Венесуэлы заявил, что организация выражает свою обеспокоенность возросшей напряженностью в отношениях Каракаса и Вашингтона. Он также подчеркнул важность мирного урегулирования споров.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой
29 августа, 02:22
"Якобы Венесуэла не вовлечена в наркотрафик, потому что так говорит ООН. Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро обвинен коллегией присяжных в Нью-Йорке", - сказал Рубио журналистам на пресс-конференции в Эквадоре, реагируя на позицию международной организации по уничтожению судна в Карибском море.
Государственный секретарь добавил, что власти США считают Мадуро "беглецом от правосудия".
Госсекретарь заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
 
В миреКарибское мореМарко РубиоСтефан ДюжаррикООННаркотикинаркокартелиСШАВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала