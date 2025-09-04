https://ria.ru/20250904/rubio-2039771995.html

Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками

2025-09-04T20:09:00+03:00

в мире

карибское море

марко рубио

стефан дюжаррик

оон

наркотики

наркокартели

сша

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение американскими военными судна с наркотиками в Карибском море, поскольку в международной организации "не знают, о чем говорят".Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после уничтожения США лодки наркоторговцев якобы из Венесуэлы заявил, что организация выражает свою обеспокоенность возросшей напряженностью в отношениях Каракаса и Вашингтона. Он также подчеркнул важность мирного урегулирования споров."Якобы Венесуэла не вовлечена в наркотрафик, потому что так говорит ООН. Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро обвинен коллегией присяжных в Нью-Йорке", - сказал Рубио журналистам на пресс-конференции в Эквадоре, реагируя на позицию международной организации по уничтожению судна в Карибском море.Государственный секретарь добавил, что власти США считают Мадуро "беглецом от правосудия".Госсекретарь заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей.Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики.В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.

карибское море

сша

венесуэла

