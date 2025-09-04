https://ria.ru/20250904/rost-2039653990.html

На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке РФ в ближайшие годы, уже есть его нехватка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ."По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно", - сказал он.

