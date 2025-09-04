https://ria.ru/20250904/rost-2039653990.html
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2025
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин
Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке РФ в ближайшие годы, уже есть его нехватка, заявил президент России Владимир Путин в ходе РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:20:00+03:00
2025-09-04T13:20:00+03:00
2025-09-04T13:37:00+03:00
владимир путин
экономика
дальний восток
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке РФ в ближайшие годы, уже есть его нехватка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ."По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно", - сказал он.
https://ria.ru/20250904/putin-2039653320.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, дальний восток, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Владимир Путин, Экономика, Дальний Восток, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин
Путин: кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке