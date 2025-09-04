Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин
13:20 04.09.2025 (обновлено: 13:37 04.09.2025)
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин
Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке РФ в ближайшие годы, уже есть его нехватка, заявил президент России Владимир Путин в ходе
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке РФ в ближайшие годы, уже есть его нехватка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ."По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно", - сказал он.
На Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется на Дальнем Востоке РФ в ближайшие годы, уже есть его нехватка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ.
"По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно", - сказал он.
Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке
Заголовок открываемого материала