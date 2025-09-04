Рейтинг@Mail.ru
В Анапе с 25 августа собрали 337 мешков мазута с морского дна - РИА Новости, 04.09.2025
23:48 04.09.2025
В Анапе с 25 августа собрали 337 мешков мазута с морского дна
В Анапе с 25 августа собрали 337 мешков мазута с морского дна
2025-09-04T23:48:00+03:00
2025-09-04T23:48:00+03:00
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 337 мешков мазутной смеси с морского дна в Анапе с 25 августа по 3 сентября, работы по очистке от нефтепродуктов завершаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Триста тридцать семь мешков с мазутом подняли с морского дна в Анапе с 25 августа по 3 сентября. В поселке Джемете Анапы завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, 3 сентября водолазы в районе пирса собрали и вытащили на берег 15 мешков замазученного грунта. В работах задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" и Морской спасательной службы, отметили в оперативном штабе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
В Анапе с 25 августа по 3 сентября собрали 337 мешков мазута с морского дна

КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 337 мешков мазутной смеси с морского дна в Анапе с 25 августа по 3 сентября, работы по очистке от нефтепродуктов завершаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Триста тридцать семь мешков с мазутом подняли с морского дна в Анапе с 25 августа по 3 сентября. В поселке Джемете Анапы завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 3 сентября водолазы в районе пирса собрали и вытащили на берег 15 мешков замазученного грунта.
В работах задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" и Морской спасательной службы, отметили в оперативном штабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
