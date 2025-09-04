https://ria.ru/20250904/rossiya-2039787295.html

В Пермском госуниверситете остались недовольны составленным ИИ расписанием

2025-09-04T21:57:00+03:00

общество

россия

пермский край

кировская область

максим решетников

дмитрий махонин

никита белых

госдума рф

ПЕРМЬ, 4 сен - РИА Новости. Пермский госуниверситет после использования искусственного интеллекта для составления расписания занятий, которым оказались недовольны некоторые студенты и преподаватели, проводит корректировку графика вручную, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые студенты и преподаватели ПГНИУ в начале учебного года остались недовольны новым расписанием, составленным искусственным интеллектом. "Численность студентов ежегодно увеличивается, нагрузка на аудиторный фонд возрастает... Поскольку задача оптимизации расписания занятий является чрезвычайно сложной, было принято решение об использовании специальной компьютерной программы, которая учитывала бы размер учебных групп, число мест в аудитории, наличие оборудования и минимизировала интервалы между занятиями. Это наш первый опыт составления расписания таким образом и сейчас проводится ручная корректировка", - рассказали в университете, добавив, что во время этой работы учитываются пожелания отдельных преподавателей и другие факторы. Собеседница агентства добавила, что в последние годы от преподавателей и студентов поступали жалобы на неоптимальность учебного расписания, в том числе на большие перерывы между занятиями. В результате, чтобы добиться оптимального использования аудиторий и ритмичности организации учебного процесса, в вузе решили прибегнуть к помощи ИИ. При этом некоторые преподаватели получили расписание с двумя-тремя "окнами" между парами. Однако руководство предполагает, что это время необходимо использовать на научную, методическую и профориентационную работу, которыми сотрудники тоже должны заниматься, уточнили в вузе. "Чтобы соблюсти все пожелания, сделать процесс составления расписания гибким, например, чтобы на случай больничного у преподавателя можно было в моменте воспользоваться аудиторией для другой группы, было внедрено специальное ПО с системой искусственного интеллекта. Пожеланий, вводных и требований становится больше, человек с этим уже не справится… Уменьшение числа пропусков между занятиями также решается в рамках текущей корректировки", - пояснили в госуниверситете. В Пермском государственном национальном исследовательском университете сейчас насчитывается больше ста учебных групп и около 2,5 тысячи преподавателей и сотрудников. В вузе учились министр экономического развития РФ Максим Решетников, депутат Госдумы Игорь Шубин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, бывший губернатор Кировской области Никита Белых.

общество, россия, пермский край, кировская область, максим решетников, дмитрий махонин, никита белых, госдума рф