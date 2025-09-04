Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039747701.html

Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член... РИА Новости, 04.09.2025

О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун."Вы упомянули, что Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами", - сказал Ли Хунчжун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

