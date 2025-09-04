Рейтинг@Mail.ru
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян
18:24 04.09.2025 (обновлено: 18:45 04.09.2025)
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун."Вы упомянули, что Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами", - сказал Ли Хунчжун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян

ЦК КПК: безвиз с Россией является отражением высокого уровня отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкPаместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на полях ВЭФ-2025
Pаместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на полях ВЭФ-2025
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
"Вы упомянули, что Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами", - сказал Ли Хунчжун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Китай готов отстаивать с Россией глобальную стабильность, заявили в МИД КНР
