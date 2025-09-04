https://ria.ru/20250904/rossiya-2039747701.html
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян
Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04
2025-09-04T18:24:00+03:00
2025-09-04T18:45:00+03:00
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун."Вы упомянули, что Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами", - сказал Ли Хунчжун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Представитель КПК Ли Хунчжун оценил важность решения о безвизе для россиян
