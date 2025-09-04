https://ria.ru/20250904/rossiya-2039737862.html

В Академии внешней разведки открылся памятник Андропову

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову открылся на территории Академии внешней разведки (АВР), носящей его имя, сообщило в четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В торжественной церемонии приняли участие директор СВР России Сергей Нарышкин, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, представители руководства и ветераны СВР России, преподаватели и слушатели АВР. "Учитывая значительную роль Юрия Владимировича Андропова в истории отечественных спецслужб и государства, по инициативе руководства СВР России и во взаимодействии с Российским историческим и Российским военно-историческим обществами был разработан проект, изготовлен и установлен бюст Юрия Андропова в АВР, которая с 2018 года носит его имя", - говорится в сообщении. Памятник представляет собой работу скульптора-монументалиста Дениса Стритовича, победившего в творческом конкурсе, организованном РВИО. Выступая перед участниками торжественной церемонии, Нарышкин подчеркнул уникальный характер личности Андропова, его незаурядный вклад в историю органов государственной безопасности и нашей страны в целом, отмечается в сообщении. "Он дольше кого бы то ни было – 15 лет – возглавлял КГБ СССР. На протяжении всего этого времени Андропов уделял повышенное внимание внешней разведке и её "кузнице кадров", тогда – Краснознамённому институту. Открытый на территории АВР памятник, по мнению директора Службы, прекрасно передаёт исторический масштаб фигуры и индивидуальный характер Юрия Владимировича Андропова. Более того, монумент стал зримым отражением "великой эпохи и великой страны", - говорится в сообщении. "На всех этапах своего жизненного пути Юрий Владимирович проявлял целеустремлённость и верность долгу, принципиальность и личную скромность. И главное – чувство патриотизма, любовь к Родине на всех постах и должностях, ставя во главу угла государственные, а не личные интересы", - сказал Нарышкин, слова которого приведены в сообщении. По мнению Нарышкина, имя Андропова Академия внешней разведки несёт достойно. Нарышкин признался, что с оптимизмом смотрит в будущее, "поскольку у молодых разведчиков – нынешних слушателей Академии, есть самые важные составляющие для профессионального и личного успеха: любовь к Родине, чувство долга и желание достойно служить на благо Отечества". В своём приветственном слове Мединский выразил благодарность СВР и её руководству за активные усилия по сохранению исторической памяти. Эта важная работа ведётся, в том числе, путём увековечивания имён таких выдающихся государственных деятелей, как Юрий Андропов – "первый чекист, возглавивший наше государство", отметил Мединский. Юрий Андропов (1914-1984) дольше всех, с 1967 по 1982 годы, стоял у руля советских органов госбезопасности. В 1982-1984 годах руководил государством на посту генерального секретаря ЦК КПСС. Ему установлены многочисленные памятники в разных регионах России. В честь Андропова назван проспект в Москве. Его имя присвоено 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, а также 5-му Краснознаменному Сосновоборскому пограничному отряду особого назначения. Имя Андропова занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. На здании ФСБ России на Лубянской площади в Москве установлена мемориальная доска с барельефом Андропова. В августе 1991-го доску сняли. Но 20 декабря 1999 года, в День работника органов безопасности, барельеф возвратили на прежнее место. В той торжественной церемонии принимал участие Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра России.

