Рейтинг@Mail.ru
В Академии внешней разведки открылся памятник Андропову - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039737862.html
В Академии внешней разведки открылся памятник Андропову
В Академии внешней разведки открылся памятник Андропову - РИА Новости, 04.09.2025
В Академии внешней разведки открылся памятник Андропову
Памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову открылся на территории Академии внешней разведки (АВР), носящей его имя, РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:52:00+03:00
2025-09-04T17:52:00+03:00
россия
москва
ссср
юрий андропов
сергей нарышкин
владимир мединский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039736937_0:0:1766:994_1920x0_80_0_0_8a032fba0e5b792438ed11e64dc66d26.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову открылся на территории Академии внешней разведки (АВР), носящей его имя, сообщило в четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В торжественной церемонии приняли участие директор СВР России Сергей Нарышкин, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, представители руководства и ветераны СВР России, преподаватели и слушатели АВР. "Учитывая значительную роль Юрия Владимировича Андропова в истории отечественных спецслужб и государства, по инициативе руководства СВР России и во взаимодействии с Российским историческим и Российским военно-историческим обществами был разработан проект, изготовлен и установлен бюст Юрия Андропова в АВР, которая с 2018 года носит его имя", - говорится в сообщении. Памятник представляет собой работу скульптора-монументалиста Дениса Стритовича, победившего в творческом конкурсе, организованном РВИО. Выступая перед участниками торжественной церемонии, Нарышкин подчеркнул уникальный характер личности Андропова, его незаурядный вклад в историю органов государственной безопасности и нашей страны в целом, отмечается в сообщении. "Он дольше кого бы то ни было – 15 лет – возглавлял КГБ СССР. На протяжении всего этого времени Андропов уделял повышенное внимание внешней разведке и её "кузнице кадров", тогда – Краснознамённому институту. Открытый на территории АВР памятник, по мнению директора Службы, прекрасно передаёт исторический масштаб фигуры и индивидуальный характер Юрия Владимировича Андропова. Более того, монумент стал зримым отражением "великой эпохи и великой страны", - говорится в сообщении. "На всех этапах своего жизненного пути Юрий Владимирович проявлял целеустремлённость и верность долгу, принципиальность и личную скромность. И главное – чувство патриотизма, любовь к Родине на всех постах и должностях, ставя во главу угла государственные, а не личные интересы", - сказал Нарышкин, слова которого приведены в сообщении. По мнению Нарышкина, имя Андропова Академия внешней разведки несёт достойно. Нарышкин признался, что с оптимизмом смотрит в будущее, "поскольку у молодых разведчиков – нынешних слушателей Академии, есть самые важные составляющие для профессионального и личного успеха: любовь к Родине, чувство долга и желание достойно служить на благо Отечества". В своём приветственном слове Мединский выразил благодарность СВР и её руководству за активные усилия по сохранению исторической памяти. Эта важная работа ведётся, в том числе, путём увековечивания имён таких выдающихся государственных деятелей, как Юрий Андропов – "первый чекист, возглавивший наше государство", отметил Мединский. Юрий Андропов (1914-1984) дольше всех, с 1967 по 1982 годы, стоял у руля советских органов госбезопасности. В 1982-1984 годах руководил государством на посту генерального секретаря ЦК КПСС. Ему установлены многочисленные памятники в разных регионах России. В честь Андропова назван проспект в Москве. Его имя присвоено 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, а также 5-му Краснознаменному Сосновоборскому пограничному отряду особого назначения. Имя Андропова занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. На здании ФСБ России на Лубянской площади в Москве установлена мемориальная доска с барельефом Андропова. В августе 1991-го доску сняли. Но 20 декабря 1999 года, в День работника органов безопасности, барельеф возвратили на прежнее место. В той торжественной церемонии принимал участие Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра России.
https://ria.ru/20250901/plisetskaja-2038918472.html
https://ria.ru/20250428/moskva-2013949580.html
россия
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039736937_242:0:1613:1028_1920x0_80_0_0_ef7bd1fe3a16274bc3259c3180fdb502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ссср, юрий андропов, сергей нарышкин, владимир мединский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российское военно-историческое общество (рвио), кпсс, общество
Россия, Москва, СССР, Юрий Андропов, Сергей Нарышкин, Владимир Мединский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российское военно-историческое общество (РВИО), КПСС, Общество
В Академии внешней разведки открылся памятник Андропову

Памятник Андропову открыли на территории Академии внешней разведки

© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииПамятник советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову на территории Академии внешней разведки
Памятник советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову на территории Академии внешней разведки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Памятник советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову на территории Академии внешней разведки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову открылся на территории Академии внешней разведки (АВР), носящей его имя, сообщило в четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В торжественной церемонии приняли участие директор СВР России Сергей Нарышкин, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, представители руководства и ветераны СВР России, преподаватели и слушатели АВР.
Свежие цветы появились у памятника балерины Майи Плисецкой - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Москве у памятника Плисецкой появились цветы
1 сентября, 18:07
"Учитывая значительную роль Юрия Владимировича Андропова в истории отечественных спецслужб и государства, по инициативе руководства СВР России и во взаимодействии с Российским историческим и Российским военно-историческим обществами был разработан проект, изготовлен и установлен бюст Юрия Андропова в АВР, которая с 2018 года носит его имя", - говорится в сообщении.
Памятник представляет собой работу скульптора-монументалиста Дениса Стритовича, победившего в творческом конкурсе, организованном РВИО.
Выступая перед участниками торжественной церемонии, Нарышкин подчеркнул уникальный характер личности Андропова, его незаурядный вклад в историю органов государственной безопасности и нашей страны в целом, отмечается в сообщении.
"Он дольше кого бы то ни было – 15 лет – возглавлял КГБ СССР. На протяжении всего этого времени Андропов уделял повышенное внимание внешней разведке и её "кузнице кадров", тогда – Краснознамённому институту. Открытый на территории АВР памятник, по мнению директора Службы, прекрасно передаёт исторический масштаб фигуры и индивидуальный характер Юрия Владимировича Андропова. Более того, монумент стал зримым отражением "великой эпохи и великой страны", - говорится в сообщении.
"На всех этапах своего жизненного пути Юрий Владимирович проявлял целеустремлённость и верность долгу, принципиальность и личную скромность. И главное – чувство патриотизма, любовь к Родине на всех постах и должностях, ставя во главу угла государственные, а не личные интересы", - сказал Нарышкин, слова которого приведены в сообщении. По мнению Нарышкина, имя Андропова Академия внешней разведки несёт достойно.
Нарышкин признался, что с оптимизмом смотрит в будущее, "поскольку у молодых разведчиков – нынешних слушателей Академии, есть самые важные составляющие для профессионального и личного успеха: любовь к Родине, чувство долга и желание достойно служить на благо Отечества".
В своём приветственном слове Мединский выразил благодарность СВР и её руководству за активные усилия по сохранению исторической памяти. Эта важная работа ведётся, в том числе, путём увековечивания имён таких выдающихся государственных деятелей, как Юрий Андропов – "первый чекист, возглавивший наше государство", отметил Мединский.
Юрий Андропов (1914-1984) дольше всех, с 1967 по 1982 годы, стоял у руля советских органов госбезопасности. В 1982-1984 годах руководил государством на посту генерального секретаря ЦК КПСС.
Ему установлены многочисленные памятники в разных регионах России. В честь Андропова назван проспект в Москве. Его имя присвоено 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, а также 5-му Краснознаменному Сосновоборскому пограничному отряду особого назначения.
Имя Андропова занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР.
На здании ФСБ России на Лубянской площади в Москве установлена мемориальная доска с барельефом Андропова. В августе 1991-го доску сняли. Но 20 декабря 1999 года, в День работника органов безопасности, барельеф возвратили на прежнее место. В той торжественной церемонии принимал участие Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра России.
Ветераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Москве прошел спектакль о легендарных разведчиках-супругах Вартанян
28 апреля, 23:42
 
РоссияМоскваСССРЮрий АндроповСергей НарышкинВладимир МединскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Российское военно-историческое общество (РВИО)КПССОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала