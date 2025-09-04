Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад - РИА Новости, 04.09.2025
17:31 04.09.2025
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
На протяжении столетий западные страны испытывали зависть и страх перед Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На протяжении столетий западные страны испытывали зависть и страх перед Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X."Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России", — написал он.Журналист добавил, что иностранные государства неоднократно пробовали расчленить и подчинить ее."Украина была всего лишь еще одной попыткой это сделать, но русские не стали терпеть", — заключил Боуз.Как подчеркнул ранее глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом она до сих пор не получила от украинской стороны ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
россия, москва, киев, сергей лавров, чей боуз
Россия, Москва, Киев, Сергей Лавров, Чей Боуз
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад

Боуз: Запад всегда завидовал России и боялся её

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На протяжении столетий западные страны испытывали зависть и страх перед Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X.
"Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России", — написал он.
Журналист добавил, что иностранные государства неоднократно пробовали расчленить и подчинить ее.
"Украина была всего лишь еще одной попыткой это сделать, но русские не стали терпеть", — заключил Боуз.
Как подчеркнул ранее глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом она до сих пор не получила от украинской стороны ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
