Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На протяжении столетий западные страны испытывали зависть и страх перед Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X."Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России", — написал он.Журналист добавил, что иностранные государства неоднократно пробовали расчленить и подчинить ее."Украина была всего лишь еще одной попыткой это сделать, но русские не стали терпеть", — заключил Боуз.Как подчеркнул ранее глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом она до сих пор не получила от украинской стороны ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
