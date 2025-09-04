https://ria.ru/20250904/rossiya-2039713336.html

Bloomberg заявило о страхе среди лидеров ЕС из-за возможного шага России

Bloomberg заявило о страхе среди лидеров ЕС из-за возможного шага России - РИА Новости, 04.09.2025

Bloomberg заявило о страхе среди лидеров ЕС из-за возможного шага России

В Европе опасаются возможного нового наступления Вооруженных сил России на Украине, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:41:00+03:00

2025-09-04T16:41:00+03:00

2025-09-04T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

европа

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102724/81/1027248145_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_260532422dedff786dd82c2eed582b91.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Европе опасаются возможного нового наступления Вооруженных сил России на Украине, пишет агентство Bloomberg."Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украине, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности…" — говорится в материале.Агентство также указало на то, что на прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне "официальные лица Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск у Красноармейска".Президент России Владимир Путин в среду во время пресс-конференции в Пекине заявил, что российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039686390.html

https://ria.ru/20250904/uitkoff-2039701059.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины