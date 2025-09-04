https://ria.ru/20250904/rossiya-2039713336.html
Bloomberg заявило о страхе среди лидеров ЕС из-за возможного шага России
В Европе опасаются возможного нового наступления Вооруженных сил России на Украине, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Европе опасаются возможного нового наступления Вооруженных сил России на Украине, пишет агентство Bloomberg."Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украине, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности…" — говорится в материале.Агентство также указало на то, что на прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне "официальные лица Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск у Красноармейска".Президент России Владимир Путин в среду во время пресс-конференции в Пекине заявил, что российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
