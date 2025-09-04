https://ria.ru/20250904/rossiya-2039712695.html

Глава РФПИ добавил образ США в "картинку дружбы" к саммиту ШОС

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев добавил образ США в "картинку дружбы", посвященную саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и опубликовал соответствующее сообщение в соцсети Х. "Представьте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, дополнив сообщение обновленной версией изображения. Теперь на "картинке дружбы" представлены Индия в образе тигра, Россия - медведя, США - орла, Китай - панды. Еще 1 сентября в посте Дмитриева образ Америки на картинке отсутствовал. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

