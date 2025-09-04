Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ добавил образ США в "картинку дружбы" к саммиту ШОС
16:37 04.09.2025
Глава РФПИ добавил образ США в "картинку дружбы" к саммиту ШОС
в мире
россия
сша
китай
кирилл дмитриев
владимир путин
шос
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев добавил образ США в "картинку дружбы", посвященную саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и опубликовал соответствующее сообщение в соцсети Х. "Представьте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, дополнив сообщение обновленной версией изображения. Теперь на "картинке дружбы" представлены Индия в образе тигра, Россия - медведя, США - орла, Китай - панды. Еще 1 сентября в посте Дмитриева образ Америки на картинке отсутствовал. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
в мире, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, владимир путин, шос, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Китай, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ШОС, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил образ США в "картинку дружбы"
© Kirill A. Dmitriev/X
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев добавил образ США в "картинку дружбы", посвященную саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и опубликовал соответствующее сообщение в соцсети Х.
"Представьте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, дополнив сообщение обновленной версией изображения.
Теперь на "картинке дружбы" представлены Индия в образе тигра, Россия - медведя, США - орла, Китай - панды. Еще 1 сентября в посте Дмитриева образ Америки на картинке отсутствовал.
Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков
