Кобяков рассказал, чего ждет от выступления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
16:36 04.09.2025
Кобяков рассказал, чего ждет от выступления Путина на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ, что рассчитывает услышать в выступлении главы государства Владимира Путина на пленарном заседании то, как президент понимает происходящие события в мире. "Сейчас наступил новый этап – этап прагматичного сотрудничества. Мы ожидаем выступления Владимира Владимировича на пленарном заседании Восточного экономического форума. Надеемся услышать его впечатления о том, как он понимает происходящие события", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ, что рассчитывает услышать в выступлении главы государства Владимира Путина на пленарном заседании то, как президент понимает происходящие события в мире.
"Сейчас наступил новый этап – этап прагматичного сотрудничества. Мы ожидаем выступления Владимира Владимировича на пленарном заседании Восточного экономического форума. Надеемся услышать его впечатления о том, как он понимает происходящие события", - сказал Кобяков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости узнало регламент пленарного заседания ВЭФ
Вчера, 16:04
 
