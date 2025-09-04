https://ria.ru/20250904/rossiya-2039712127.html

Кобяков рассказал, чего ждет от выступления Путина на ВЭФ

Кобяков рассказал, чего ждет от выступления Путина на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ, что рассчитывает услышать в выступлении главы государства Владимира Путина на пленарном заседании то, как президент понимает происходящие события в мире. "Сейчас наступил новый этап – этап прагматичного сотрудничества. Мы ожидаем выступления Владимира Владимировича на пленарном заседании Восточного экономического форума. Надеемся услышать его впечатления о том, как он понимает происходящие события", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

