В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе
В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе - РИА Новости, 04.09.2025
В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе
Выезд передвижной экологической лаборатории организован в Омске после выявления в воздухе превышения предельно допустимой концентрации ряда веществ, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2025
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Выезд передвижной экологической лаборатории организован в Омске после выявления в воздухе превышения предельно допустимой концентрации ряда веществ, сообщили в пресс-службе регионального минприроды. На неприятные запахи начали жаловаться жители нескольких районов города. После этого был организован выезд передвижной экологической лаборатории. "По результатам измерений на улице Мельничная, дом 1 зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,16 раза (концентрация составила 5,6 мг/кубометр), оксида азота - в 2,1 раза (концентрация составила 0,83 мг/кубометр), диоксида азота - в 2 раза (концентрация составила 0,4 мг/м3)", - сообщили в пресс-службе министерства. Второго сентября в Омске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе
В Омске в воздухе выявили превышение ПДК трех веществ
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Выезд передвижной экологической лаборатории организован в Омске после выявления в воздухе превышения предельно допустимой концентрации ряда веществ, сообщили в пресс-службе регионального минприроды.
На неприятные запахи начали жаловаться жители нескольких районов города. После этого был организован выезд передвижной экологической лаборатории.
"По результатам измерений на улице Мельничная, дом 1 зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,16 раза (концентрация составила 5,6 мг/кубометр), оксида азота - в 2,1 раза (концентрация составила 0,83 мг/кубометр), диоксида азота - в 2 раза (концентрация составила 0,4 мг/м3)", - сообщили в пресс-службе министерства.
Второго сентября в Омске
был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.