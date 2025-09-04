https://ria.ru/20250904/rossiya-2039693924.html

В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе

В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе - РИА Новости, 04.09.2025

В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе

Выезд передвижной экологической лаборатории организован в Омске после выявления в воздухе превышения предельно допустимой концентрации ряда веществ, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2025

происшествия

омск

россия

ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Выезд передвижной экологической лаборатории организован в Омске после выявления в воздухе превышения предельно допустимой концентрации ряда веществ, сообщили в пресс-службе регионального минприроды. На неприятные запахи начали жаловаться жители нескольких районов города. После этого был организован выезд передвижной экологической лаборатории. "По результатам измерений на улице Мельничная, дом 1 зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,16 раза (концентрация составила 5,6 мг/кубометр), оксида азота - в 2,1 раза (концентрация составила 0,83 мг/кубометр), диоксида азота - в 2 раза (концентрация составила 0,4 мг/м3)", - сообщили в пресс-службе министерства. Второго сентября в Омске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

омск

россия

2025

Новости

происшествия, омск, россия