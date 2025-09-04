Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о подвиге 155-й бригады морской пехоты - РИА Новости, 04.09.2025
15:13 04.09.2025
Путин напомнил о подвиге 155-й бригады морской пехоты
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вся страна помнит о павших героях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил музей 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. На стенде президенту рассказали о пути 155-й бригады, показали наградное оружие, шевроны. Представитель музея объяснил, что цель проекта - чтобы россияне помнили о павших героях. "Вся страна помнит", - отметил Путин. Также президент отметил стенд, на котором пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов - дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского. "Хорошо сделано очень. Эмоционально", - сказал Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вся страна помнит о павших героях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил музей 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. На стенде президенту рассказали о пути 155-й бригады, показали наградное оружие, шевроны. Представитель музея объяснил, что цель проекта - чтобы россияне помнили о павших героях.
"Вся страна помнит", - отметил Путин.
Также президент отметил стенд, на котором пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов - дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского.
"Хорошо сделано очень. Эмоционально", - сказал Путин.
Новые учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
17 июля, 02:55
 
БезопасностьРоссияВладивостокПриморский крайВладимир ПутинМихаил ГудковАндрей ИвановОбщество
 
 
