В России запустили конвейерную линию сборки спутников

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По информации пресс-службы, Мантуров в ходе рабочей поездки в Красноярский край ознакомился с производственными возможностями компании АО "Решетнев". "Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов", - говорится в сообщении. Отмечается, что серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей по всей России. "Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

