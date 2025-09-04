Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах России доработают экономические преференции - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossija-2039671343.html
В новых регионах России доработают экономические преференции
В новых регионах России доработают экономические преференции - РИА Новости, 04.09.2025
В новых регионах России доработают экономические преференции
В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:31:00+03:00
2025-09-04T14:31:00+03:00
владивосток
россия
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039580531_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8774a9552c3c82ffe700635a9aa89f1b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на Дальнем Востоке, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк. "Есть особая территория на Курилах, под нее дорабатывается преференция. Есть Курилы, Арктика, остров Русский. То же самое нам предстоит сделать и у нас. Потому что субъекты неоднозначные по экономике, по людскому потенциалу. Донбасс - это промышленная история. Херсон, Запорожье сейчас - это агропромышленный комплекс. И нужна именно доработка этих преференциальных режимов под конкретные вещи, потому что разные вещи нужно стимулировать там и там. Здесь (во Владивостоке - ред.) мы видим ту базу, которую мы отсюда можем туда переносить", - сказал Басюк в ходе сессии "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" в рамках Восточного экономического форума-2025. Он отметил, что очень важен дальневосточный опыт, где уже 13-й год активно работает команда, которая провела очень большую юридическую работу по созданию преференциальных режимов, это и свободный порт Владивосток, территория социально-экономического передающего развития. "И именно этот опыт сейчас используется также для стимулирования поднятия экономики наших исторических регионов. Вот здесь мы как законодатели тоже видим еще большое поле для работы", - подчеркнул сенатор. По его словам, в новых регионах требуется большой объем работы, потому что базовые вещи уже созданы на всех четырех территориях свободной экономической зоны, они примерно похожи по базовым преференциям на свободный порт Владивостока, но есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039659457.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039653320.html
владивосток
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039580531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fe06d4c07da301e372f2f8128ce971a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, дальний восток, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Россия, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет
В новых регионах России доработают экономические преференции

Сенатор Басюк: в новых регионах предстоит доработать экономические преференции

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Восточный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на Дальнем Востоке, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
"Есть особая территория на Курилах, под нее дорабатывается преференция. Есть Курилы, Арктика, остров Русский. То же самое нам предстоит сделать и у нас. Потому что субъекты неоднозначные по экономике, по людскому потенциалу. Донбасс - это промышленная история. Херсон, Запорожье сейчас - это агропромышленный комплекс. И нужна именно доработка этих преференциальных режимов под конкретные вещи, потому что разные вещи нужно стимулировать там и там. Здесь (во Владивостоке - ред.) мы видим ту базу, которую мы отсюда можем туда переносить", - сказал Басюк в ходе сессии "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" в рамках Восточного экономического форума-2025.
Президент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин попросил доложить о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения
Вчера, 13:43
Он отметил, что очень важен дальневосточный опыт, где уже 13-й год активно работает команда, которая провела очень большую юридическую работу по созданию преференциальных режимов, это и свободный порт Владивосток, территория социально-экономического передающего развития.
"И именно этот опыт сейчас используется также для стимулирования поднятия экономики наших исторических регионов. Вот здесь мы как законодатели тоже видим еще большое поле для работы", - подчеркнул сенатор.
По его словам, в новых регионах требуется большой объем работы, потому что базовые вещи уже созданы на всех четырех территориях свободной экономической зоны, они примерно похожи по базовым преференциям на свободный порт Владивостока, но есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин на совещании по развитию ТЭК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке
Вчера, 13:18
 
ВладивостокРоссияДальний ВостокДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала