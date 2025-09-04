https://ria.ru/20250904/rossija-2039671343.html
В новых регионах России доработают экономические преференции
В новых регионах России доработают экономические преференции - РИА Новости, 04.09.2025
В новых регионах России доработают экономические преференции
В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:31:00+03:00
2025-09-04T14:31:00+03:00
2025-09-04T14:31:00+03:00
владивосток
россия
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039580531_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8774a9552c3c82ffe700635a9aa89f1b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на Дальнем Востоке, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк. "Есть особая территория на Курилах, под нее дорабатывается преференция. Есть Курилы, Арктика, остров Русский. То же самое нам предстоит сделать и у нас. Потому что субъекты неоднозначные по экономике, по людскому потенциалу. Донбасс - это промышленная история. Херсон, Запорожье сейчас - это агропромышленный комплекс. И нужна именно доработка этих преференциальных режимов под конкретные вещи, потому что разные вещи нужно стимулировать там и там. Здесь (во Владивостоке - ред.) мы видим ту базу, которую мы отсюда можем туда переносить", - сказал Басюк в ходе сессии "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" в рамках Восточного экономического форума-2025. Он отметил, что очень важен дальневосточный опыт, где уже 13-й год активно работает команда, которая провела очень большую юридическую работу по созданию преференциальных режимов, это и свободный порт Владивосток, территория социально-экономического передающего развития. "И именно этот опыт сейчас используется также для стимулирования поднятия экономики наших исторических регионов. Вот здесь мы как законодатели тоже видим еще большое поле для работы", - подчеркнул сенатор. По его словам, в новых регионах требуется большой объем работы, потому что базовые вещи уже созданы на всех четырех территориях свободной экономической зоны, они примерно похожи по базовым преференциям на свободный порт Владивостока, но есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039659457.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039653320.html
владивосток
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039580531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fe06d4c07da301e372f2f8128ce971a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, дальний восток, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Россия, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет
В новых регионах России доработают экономические преференции
Сенатор Басюк: в новых регионах предстоит доработать экономические преференции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на Дальнем Востоке, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
"Есть особая территория на Курилах, под нее дорабатывается преференция. Есть Курилы, Арктика
, остров Русский
. То же самое нам предстоит сделать и у нас. Потому что субъекты неоднозначные по экономике, по людскому потенциалу. Донбасс
- это промышленная история. Херсон
, Запорожье
сейчас - это агропромышленный комплекс. И нужна именно доработка этих преференциальных режимов под конкретные вещи, потому что разные вещи нужно стимулировать там и там. Здесь (во Владивостоке
- ред.) мы видим ту базу, которую мы отсюда можем туда переносить", - сказал Басюк в ходе сессии "Новые регионы России
и Дальний Восток
: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" в рамках Восточного экономического форума-2025.
Он отметил, что очень важен дальневосточный опыт, где уже 13-й год активно работает команда, которая провела очень большую юридическую работу по созданию преференциальных режимов, это и свободный порт Владивосток, территория социально-экономического передающего развития.
"И именно этот опыт сейчас используется также для стимулирования поднятия экономики наших исторических регионов. Вот здесь мы как законодатели тоже видим еще большое поле для работы", - подчеркнул сенатор.
По его словам, в новых регионах требуется большой объем работы, потому что базовые вещи уже созданы на всех четырех территориях свободной экономической зоны, они примерно похожи по базовым преференциям на свободный порт Владивостока, но есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.