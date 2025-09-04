https://ria.ru/20250904/rossija-2039633100.html

Силуанов ответил на вопрос о контактах минфинов России и США

Силуанов ответил на вопрос о контактах минфинов России и США - РИА Новости, 04.09.2025

Силуанов ответил на вопрос о контактах минфинов России и США

Контактов минфинов РФ и США после саммита на Аляске не было, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:52:00+03:00

2025-09-04T11:52:00+03:00

2025-09-04T11:52:00+03:00

россия

сша

аляска

антон силуанов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Контактов минфинов РФ и США после саммита на Аляске не было, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нет. Не было", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, аляска, антон силуанов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025