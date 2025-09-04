Рейтинг@Mail.ru
07:54 04.09.2025 (обновлено: 09:42 04.09.2025)
В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристический поток из стран Персидского залива в РФ постоянно растет, российские сервисы и гостиницы адаптированы к халяльным стандартам, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Да, мы видим рост. Постоянно растет въездной турпоток из стран Персидского залива. У нас создаются условия на территории Российской Федерации с точки зрения адаптации наших сервисов, гостиниц к халяльным стандартам. Кроме того, российские банки вводят много интересных продуктов для туристов из мусульманских стран", - сказал Кондратьев. Он напомнил, что сейчас между Россией и Саудовской Аравией запущено прямое авиасообщение - рейсы выполняет авиакомпания Flynas. "С октября, если получится, полетит уже Saudi Airlines. Более премиальный перевозчик", - добавил Кондратьев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, персидский залив, саудовская аравия, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет
Россия, Персидский залив, Саудовская Аравия, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикита Кондратьев на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Никита Кондратьев на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристический поток из стран Персидского залива в РФ постоянно растет, российские сервисы и гостиницы адаптированы к халяльным стандартам, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Да, мы видим рост. Постоянно растет въездной турпоток из стран Персидского залива. У нас создаются условия на территории Российской Федерации с точки зрения адаптации наших сервисов, гостиниц к халяльным стандартам. Кроме того, российские банки вводят много интересных продуктов для туристов из мусульманских стран", - сказал Кондратьев.
Он напомнил, что сейчас между Россией и Саудовской Аравией запущено прямое авиасообщение - рейсы выполняет авиакомпания Flynas. "С октября, если получится, полетит уже Saudi Airlines. Более премиальный перевозчик", - добавил Кондратьев.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияПерсидский заливСаудовская АравияНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университет
 
 
