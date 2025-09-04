https://ria.ru/20250904/rossija-2039564835.html

В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию

В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию - РИА Новости, 04.09.2025

В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию

Туристический поток из стран Персидского залива в РФ постоянно растет, российские сервисы и гостиницы адаптированы к халяльным стандартам, рассказал в интервью... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:54:00+03:00

2025-09-04T07:54:00+03:00

2025-09-04T09:42:00+03:00

россия

персидский залив

саудовская аравия

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039587108_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_02b6eac80c86c736455d46da63234cf7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристический поток из стран Персидского залива в РФ постоянно растет, российские сервисы и гостиницы адаптированы к халяльным стандартам, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Да, мы видим рост. Постоянно растет въездной турпоток из стран Персидского залива. У нас создаются условия на территории Российской Федерации с точки зрения адаптации наших сервисов, гостиниц к халяльным стандартам. Кроме того, российские банки вводят много интересных продуктов для туристов из мусульманских стран", - сказал Кондратьев. Он напомнил, что сейчас между Россией и Саудовской Аравией запущено прямое авиасообщение - рейсы выполняет авиакомпания Flynas. "С октября, если получится, полетит уже Saudi Airlines. Более премиальный перевозчик", - добавил Кондратьев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/germanija-2039554639.html

россия

персидский залив

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, персидский залив, саудовская аравия, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет