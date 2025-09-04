https://ria.ru/20250904/rossija-2039564835.html
В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию
В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию - РИА Новости, 04.09.2025
В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию
Туристический поток из стран Персидского залива в РФ постоянно растет, российские сервисы и гостиницы адаптированы к халяльным стандартам, рассказал в интервью... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:54:00+03:00
2025-09-04T07:54:00+03:00
2025-09-04T09:42:00+03:00
россия
персидский залив
саудовская аравия
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристический поток из стран Персидского залива в РФ постоянно растет, российские сервисы и гостиницы адаптированы к халяльным стандартам, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Да, мы видим рост. Постоянно растет въездной турпоток из стран Персидского залива. У нас создаются условия на территории Российской Федерации с точки зрения адаптации наших сервисов, гостиниц к халяльным стандартам. Кроме того, российские банки вводят много интересных продуктов для туристов из мусульманских стран", - сказал Кондратьев. Он напомнил, что сейчас между Россией и Саудовской Аравией запущено прямое авиасообщение - рейсы выполняет авиакомпания Flynas. "С октября, если получится, полетит уже Saudi Airlines. Более премиальный перевозчик", - добавил Кондратьев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
персидский залив
саудовская аравия
В МЭР отметили рост турпотока из стран Персидского залива в Россию
