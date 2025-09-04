Рейтинг@Mail.ru
В ВАРПЭ объяснили, почему горбуша не дешевеет, несмотря на хороший вылов - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossija-2039541232.html
В ВАРПЭ объяснили, почему горбуша не дешевеет, несмотря на хороший вылов
В ВАРПЭ объяснили, почему горбуша не дешевеет, несмотря на хороший вылов - РИА Новости, 04.09.2025
В ВАРПЭ объяснили, почему горбуша не дешевеет, несмотря на хороший вылов
Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года, однако этого недостаточно для снижения цены на нее, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:43:00+03:00
2025-09-04T04:43:00+03:00
экономика
россия
владивосток
герман зверев
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116611/52/1166115218_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_19f3202724ec1991d80cfcbaea87bbab.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года, однако этого недостаточно для снижения цены на нее, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В этом году вылов горбуши на 60% выше, чем в прошлом году. Ежегодные уловы тихоокеанских лососей, в которые входит и горбуша, отличаются год от года в два-три раза, поэтому цены на лососёвом рынке устроены ассиметрично", - рассказал Зверев. Он уточнил, что "на актуальную цену воздействует не только улов нынешнего года и его соотношение с предшествующим годом, на актуальную цену воздействует степень снижения или повышения цены предшествующего года". "При этом ценовая пружина всегда разжимается с большей скоростью, чем сжимается. Приведу пример. В 2024 году вылов горбуши был в три с половиной раза меньше, чем в 2023 году. Это подбросило цены на рыбу и икру на очень высокий уровень", - пояснил Зверев. "Для того, чтобы отыграть цены назад, улов горбуши в этом году должен превысить улов прошлого года примерно в три раза, но улов горбуши в этом году превысил прошлогодний уровень на 60%, это вдвое меньше, чем необходимо для возвращения цены на уровень 2023 года", - заключил собеседник агентства. По данным ВАРПЭ на 1 сентября 2025 года, российские рыбаки добыли 312,7 тысяч тонн тихоокеанский лососей. Вылов превысил первоначальный прогноз рыбохозяйственной науки, установленный на уровне 311,7 тысяч тонн. В 2024 году в России было добыто 235,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, а годом ранее - 609 тысяч тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039540612.html
https://ria.ru/20250331/ryba-2008304731.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116611/52/1166115218_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_89bde65480fe645e45b4222ab85b55a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, герман зверев, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Герман Зверев, Дальневосточный федеральный университет
В ВАРПЭ объяснили, почему горбуша не дешевеет, несмотря на хороший вылов

Глава ВАРПЭ Зверев: вылова горбуши в этом году недостаточно для ее удешевления

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛососевая путина на Сахалине
Лососевая путина на Сахалине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Лососевая путина на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года, однако этого недостаточно для снижения цены на нее, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"В этом году вылов горбуши на 60% выше, чем в прошлом году. Ежегодные уловы тихоокеанских лососей, в которые входит и горбуша, отличаются год от года в два-три раза, поэтому цены на лососёвом рынке устроены ассиметрично", - рассказал Зверев.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
04:35
Он уточнил, что "на актуальную цену воздействует не только улов нынешнего года и его соотношение с предшествующим годом, на актуальную цену воздействует степень снижения или повышения цены предшествующего года".
"При этом ценовая пружина всегда разжимается с большей скоростью, чем сжимается. Приведу пример. В 2024 году вылов горбуши был в три с половиной раза меньше, чем в 2023 году. Это подбросило цены на рыбу и икру на очень высокий уровень", - пояснил Зверев.
"Для того, чтобы отыграть цены назад, улов горбуши в этом году должен превысить улов прошлого года примерно в три раза, но улов горбуши в этом году превысил прошлогодний уровень на 60%, это вдвое меньше, чем необходимо для возвращения цены на уровень 2023 года", - заключил собеседник агентства.
По данным ВАРПЭ на 1 сентября 2025 года, российские рыбаки добыли 312,7 тысяч тонн тихоокеанский лососей. Вылов превысил первоначальный прогноз рыбохозяйственной науки, установленный на уровне 311,7 тысяч тонн. В 2024 году в России было добыто 235,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, а годом ранее - 609 тысяч тонн.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лов корюшки на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
ВАРПЭ объяснила, почему дешевая рыба является мифом
31 марта, 04:19
 
ЭкономикаРоссияВладивостокГерман ЗверевДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала