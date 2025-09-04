https://ria.ru/20250904/rossija-2039530940.html

Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда

Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда - РИА Новости, 04.09.2025

Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда

Российские специалисты планируют к середине 2026 года получить итоговые данные по общей с Китаем популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:46:00+03:00

2025-09-04T02:46:00+03:00

2025-09-04T02:46:00+03:00

китай

россия

приморский край

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028075297_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a4c7cdcddb5587ae18ddef18b45cd254.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Российские специалисты планируют к середине 2026 года получить итоговые данные по общей с Китаем популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель объединенной дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк. "В настоящее время подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком "Земля леопарда", план работы и сотрудничества в рамках трансграничного резервата. Было первое заседание комиссии, достигнута договоренность о создании рабочей группы. В плане работы на этот год обозначен обмен данными. То есть до конца года мы должны обменяться данными. Наши сотрудники поедут в Китай, чтобы проверять в ручном режиме вместе с китайскими коллегами, какие леопарды резидентные, какие переходят (границу – ред.), и уже после этого дадут оценку трансграничной популяции леопарда", - сказал Бардюк. Он отметил, что по итогам обмена данными планируется проведение российско-китайской научной конференции. "Я думаю, что будет всё подсчитано, и к середине 2026 года будет издан доклад - отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции", - сказал собеседник. Он уточнил, что работы в проекте поддержаны президентским грантом. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным учета на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20250904/rossija-2039526086.html

https://ria.ru/20250818/primore-2036111343.html

китай

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, приморский край, вэф-2025