Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossija-2039530940.html
Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда
Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда - РИА Новости, 04.09.2025
Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда
Российские специалисты планируют к середине 2026 года получить итоговые данные по общей с Китаем популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T02:46:00+03:00
2025-09-04T02:46:00+03:00
китай
россия
приморский край
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028075297_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a4c7cdcddb5587ae18ddef18b45cd254.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Российские специалисты планируют к середине 2026 года получить итоговые данные по общей с Китаем популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель объединенной дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк. "В настоящее время подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком "Земля леопарда", план работы и сотрудничества в рамках трансграничного резервата. Было первое заседание комиссии, достигнута договоренность о создании рабочей группы. В плане работы на этот год обозначен обмен данными. То есть до конца года мы должны обменяться данными. Наши сотрудники поедут в Китай, чтобы проверять в ручном режиме вместе с китайскими коллегами, какие леопарды резидентные, какие переходят (границу – ред.), и уже после этого дадут оценку трансграничной популяции леопарда", - сказал Бардюк. Он отметил, что по итогам обмена данными планируется проведение российско-китайской научной конференции. "Я думаю, что будет всё подсчитано, и к середине 2026 года будет издан доклад - отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции", - сказал собеседник. Он уточнил, что работы в проекте поддержаны президентским грантом. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным учета на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20250904/rossija-2039526086.html
https://ria.ru/20250818/primore-2036111343.html
китай
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028075297_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1f47ed00ffd6875ae2e5f9b447cd1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, приморский край, вэф-2025
Китай, Россия, Приморский край, ВЭФ-2025
Россия и Китай обменяются данными по популяции леопарда

Бардюк: Россия и Китай планируют обмен данными по популяциям леопарда

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Российские специалисты планируют к середине 2026 года получить итоговые данные по общей с Китаем популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель объединенной дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк.
Дальневосточные леопарды - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Россия предложила оценить популяцию дальневосточного леопарда в КНДР
01:25
"В настоящее время подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком "Земля леопарда", план работы и сотрудничества в рамках трансграничного резервата. Было первое заседание комиссии, достигнута договоренность о создании рабочей группы. В плане работы на этот год обозначен обмен данными. То есть до конца года мы должны обменяться данными. Наши сотрудники поедут в Китай, чтобы проверять в ручном режиме вместе с китайскими коллегами, какие леопарды резидентные, какие переходят (границу – ред.), и уже после этого дадут оценку трансграничной популяции леопарда", - сказал Бардюк.
Он отметил, что по итогам обмена данными планируется проведение российско-китайской научной конференции.
"Я думаю, что будет всё подсчитано, и к середине 2026 года будет издан доклад - отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции", - сказал собеседник.
Он уточнил, что работы в проекте поддержаны президентским грантом.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным учета на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Дальневосточный леопард в нацпарке в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приморский нацпарк показал леопарда, который не боится дождя
18 августа, 17:41
 
КитайРоссияПриморский крайВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала