Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossija-2039529293.html
В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода
В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода - РИА Новости, 04.09.2025
В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода
Почти половину электронных виз в Россию с января по июль 2025 года оформили граждане Китая - порядка 200 тысяч штук, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T02:14:00+03:00
2025-09-04T02:14:00+03:00
россия
китай
владивосток
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Почти половину электронных виз в Россию с января по июль 2025 года оформили граждане Китая - порядка 200 тысяч штук, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Традиционно ведущую роль занимает Китай: на них пришлась почти половина виз. Так, за тот же период граждане КНР оформили 192 тысячи электронных виз, а въехало 166 тысяч", - сообщил он, комментируя статистику по электронным видам в РФ за период с января по июль. При этом, по его словам, если учитывать въезд по всем доступным механизмам с Китаем, то это больше 400 тысяч виз. Так, на электронную визу пришлось порядка 35%, остальное - групповой безвиз и обычная виза. Электронная виза РФ стала доступна для иностранных туристов в августе 2023 года. Сейчас ее могут получить граждане 64 стран. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/bezviz-2039526712.html
https://ria.ru/20250903/rossijane-2039307599.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владивосток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Китай, Владивосток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода

Минэкономразвития: китайцы оформили почти 200 тысяч электронных виз в РФ

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Почти половину электронных виз в Россию с января по июль 2025 года оформили граждане Китая - порядка 200 тысяч штук, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Традиционно ведущую роль занимает Китай: на них пришлась почти половина виз. Так, за тот же период граждане КНР оформили 192 тысячи электронных виз, а въехало 166 тысяч", - сообщил он, комментируя статистику по электронным видам в РФ за период с января по июль.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом
01:35
При этом, по его словам, если учитывать въезд по всем доступным механизмам с Китаем, то это больше 400 тысяч виз. Так, на электронную визу пришлось порядка 35%, остальное - групповой безвиз и обычная виза.
Электронная виза РФ стала доступна для иностранных туристов в августе 2023 года. Сейчас ее могут получить граждане 64 стран.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза
Вчера, 11:01
 
РоссияКитайВладивостокНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала