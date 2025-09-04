https://ria.ru/20250904/rossija-2039529293.html

В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода

В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода - РИА Новости, 04.09.2025

В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода

Почти половину электронных виз в Россию с января по июль 2025 года оформили граждане Китая - порядка 200 тысяч штук, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:14:00+03:00

2025-09-04T02:14:00+03:00

2025-09-04T02:14:00+03:00

россия

китай

владивосток

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Почти половину электронных виз в Россию с января по июль 2025 года оформили граждане Китая - порядка 200 тысяч штук, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Традиционно ведущую роль занимает Китай: на них пришлась почти половина виз. Так, за тот же период граждане КНР оформили 192 тысячи электронных виз, а въехало 166 тысяч", - сообщил он, комментируя статистику по электронным видам в РФ за период с января по июль. При этом, по его словам, если учитывать въезд по всем доступным механизмам с Китаем, то это больше 400 тысяч виз. Так, на электронную визу пришлось порядка 35%, остальное - групповой безвиз и обычная виза. Электронная виза РФ стала доступна для иностранных туристов в августе 2023 года. Сейчас ее могут получить граждане 64 стран. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/bezviz-2039526712.html

https://ria.ru/20250903/rossijane-2039307599.html

россия

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владивосток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025