Россия предложила оценить популяцию дальневосточного леопарда в КНДР - РИА Новости, 04.09.2025
01:25 04.09.2025
Россия предложила оценить популяцию дальневосточного леопарда в КНДР
россия
кндр (северная корея)
приморский край
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Руководитель объединенной дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сообщил, что предложил северокорейской стороне провести экспедицию по оценке популяции редкого дальневосточного леопарда на территории этой страны. "В этом году состоялось первое заседание российско-корейской подкомиссии по охране окружающей среды. Оно состоялось в онлайн-формате, но, тем не менее, было достаточно обширным. Я выступал с докладом, рассказал о том, как у нас обстоят дела с дальневосточным леопардом, с охраной птиц и предложил корейским коллегам посетить нацпарк "Земля леопарда", посмотреть вживую, как мы работаем. И также предложил организовать экспедицию совместно с корейскими коллегами по оценке мест обитания и популяции леопарда на их территории", - сказал Бардюк. Он отметил, что это предложение северокорейской стороне зафиксировано в протоколе заседания комиссии. "Дальше ждем. Пока все это движется, может быть, не так быстро, но движется. Отторжения какого-то это предложение не вызвало… Есть идея, чтобы их коллег пригласить зимой, чтобы посмотреть следы леопарда и тигра, показать, как проходит авиаучет", - отметил собеседник агентства. В 2024 году глава Минприроды России Александр Козлов сообщал, что КНДР может подключиться к российско-китайской программе по сохранению дальневосточного леопарда. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным учета на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
россия, кндр (северная корея), приморский край, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф-2025
Россия, КНДР (Северная Корея), Приморский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ-2025
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточные леопарды
Дальневосточные леопарды - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточные леопарды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Руководитель объединенной дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сообщил, что предложил северокорейской стороне провести экспедицию по оценке популяции редкого дальневосточного леопарда на территории этой страны.
"В этом году состоялось первое заседание российско-корейской подкомиссии по охране окружающей среды. Оно состоялось в онлайн-формате, но, тем не менее, было достаточно обширным. Я выступал с докладом, рассказал о том, как у нас обстоят дела с дальневосточным леопардом, с охраной птиц и предложил корейским коллегам посетить нацпарк "Земля леопарда", посмотреть вживую, как мы работаем. И также предложил организовать экспедицию совместно с корейскими коллегами по оценке мест обитания и популяции леопарда на их территории", - сказал Бардюк.
Он отметил, что это предложение северокорейской стороне зафиксировано в протоколе заседания комиссии.
"Дальше ждем. Пока все это движется, может быть, не так быстро, но движется. Отторжения какого-то это предложение не вызвало… Есть идея, чтобы их коллег пригласить зимой, чтобы посмотреть следы леопарда и тигра, показать, как проходит авиаучет", - отметил собеседник агентства.
В 2024 году глава Минприроды России Александр Козлов сообщал, что КНДР может подключиться к российско-китайской программе по сохранению дальневосточного леопарда.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным учета на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
