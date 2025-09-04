Рейтинг@Mail.ru
Рослесхоз рассказал о роли искусственного интеллекта в лесном хозяйстве
03:48 04.09.2025
Рослесхоз рассказал о роли искусственного интеллекта в лесном хозяйстве
владивосток
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект активно применяется в лесном хозяйстве, в частности, он помогает определять пожары, как только они начинаются, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума-2025 заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Вячеслав Спиренков. "Да, в лесном хозяйстве он (искусственный интеллект, - ред.) применяется очень активно. Прежде всего, это элементы машинного зрения. Очень важная задача – охрана лесов от пожаров. Сейчас на вышках сотовой связи установлены уже порядка трех тысяч камер, которые видят задымление. Они видят лес, и как только появляется дым, сигнализируют о пожаре и передают координаты, на которые выезжают специалисты", - сказал Спиренков. Кроме того, Рослесхоз активно использует нейросети для анализа спутниковых снимков, данных дистанционного зондирования Земли. Нейросети умеют отличать вырубки, усыхания, лесоизменения, подбирают все площади, которые действительно были вырублены, автоматически сравнивают с легальными лесосеками, заготовками, и понимают, что же на самом деле видно из космоса, рассказал замруководителя агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект активно применяется в лесном хозяйстве, в частности, он помогает определять пожары, как только они начинаются, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума-2025 заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Вячеслав Спиренков.
"Да, в лесном хозяйстве он (искусственный интеллект, - ред.) применяется очень активно. Прежде всего, это элементы машинного зрения. Очень важная задача – охрана лесов от пожаров. Сейчас на вышках сотовой связи установлены уже порядка трех тысяч камер, которые видят задымление. Они видят лес, и как только появляется дым, сигнализируют о пожаре и передают координаты, на которые выезжают специалисты", - сказал Спиренков.
Кроме того, Рослесхоз активно использует нейросети для анализа спутниковых снимков, данных дистанционного зондирования Земли. Нейросети умеют отличать вырубки, усыхания, лесоизменения, подбирают все площади, которые действительно были вырублены, автоматически сравнивают с легальными лесосеками, заготовками, и понимают, что же на самом деле видно из космоса, рассказал замруководителя агентства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
